Wstrząsające sceny na mundialu. Płakał, teraz ujawnia kulisy. Działo się w szatni

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W nocy z czwartku na piątek naszego czasu Kanadyjczycy odnieśli pierwsze zwycięstwo na tegorocznym mundialu. Jedni z trzech gospodarzy imprezy pewnie pokonali Katarczyków aż 6:0, ale ich triumf zszedł na dalszy plan. Ogromny dramat przeżył Ismael Kone, którego natychmiast przetransportowano do szpitala. Łez nie mógł powstrzymać między innymi selekcjoner kadry. Jesse Marsch, bo o nim mowa, po meczu ujawnił smutne kulisy.

Ismael Kone na noszach, otoczony przez drużynę i sztab. W powiększeniu interwencja medyczna na boisku.
Ismael Kone opuścił boisko ze złamaną nogą. Czeka go długa przerwaEmilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX GRIMM AFP

Każdy z organizatorów tegorocznego mundialu ma już co najmniej jedno zwycięstwo na swoim koncie. Zaledwie kilka godzin temu do Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku oficjalnie dołączyła Kanada. Reprezentanci "Kraju Klonowego Liścia" pokazali miejsce w szeregu Katarczykom, strzelając im aż sześć bramek. Ekipa z Bliskiego Wschodu z kolei nie zdobyła choćby jednego gola, kończąc dodatkowo potyczkę w dziewiątkę.

Świat mówi zwłaszcza o wyrzuceniu z boiska Assima Madibo. 29-latek popełnił faul, po którym aż z przerażenia złapał się za głowę. Mocno ucierpiał Ismael Kone. Przedstawiciel gospodarzy złamał nogę i został błyskawicznie przetransportowany do szpitala. Na BC Place Stadium nie brakowało łez. Emocjonalnie wszystko przeżywał między innymi opiekun gospodarzy, Jesse March. W pewnym momencie kamery pokazały płaczącego selekcjonera.

Ismael Kone ze złamaną nogą. Assima Madibo po meczu przyszedł przeprosić

"To było tuż przed nami i wszyscy usłyszeliśmy trzask kości. Jeszcze nie rozmawiałem z Ismaelem, ale jest w szpitalu. Przygotowuje się do operacji. Wszyscy są wstrząśnięci tym doświadczeniem ze względu na charakter kontuzji, a także dlatego, że Ismael jest ważną częścią naszego zespołu. To będzie dla nas wielka strata" - przyznał następnie podczas rozmowy z dziennikarzami. Jego słowa cytuje BBC.

Trener Kanadyjczyków ujawnił też co dokładnie działo się po ostatnim gwizdku. Do zwycięzców postanowił zawitać obwiniający się o dramat rywala Assima Madibo. "Przyszedł do szatni, żeby przeprosić. Nie sądzę, żeby miał na myśli tak makabryczny faul, nie winię go za to" - opisał zachowanie Katarczyka Jesse March. Amerykanin jest obecnie myślami z kontuzjowanym graczem swojej ekipy. "Wróci silniejszy niż kiedykolwiek" - zapewnił.

Ismael Kone na pewno będzie trzymał kciuki za kolegów w kolejnych spotkaniach. Drużyna zza oceanu 24 czerwca o 21:00 zagra ze Szwajcarią. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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Zawodnik piłkarski niesiony na noszach przez medyków, pocieszany przez kolegę z drużyny i trenera po doznanej kontuzji, na tle zielonej murawy boiska.
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Grupa ludzi otacza kontuzjowanego piłkarza leżącego na murawie, wokół niego zgromadzeni są medycy, trenerzy oraz zawodnicy, udzielający mu pomocy podczas meczu.
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