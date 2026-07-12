Wstrząs przed hitem mundialu, Yamal w centrum zamieszania. Brutalna odpowiedź

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

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Reprezentacja Hiszpanii w półfinale mundial zmierzy się w absolutnie hitowym pojedynku z Francją. Atmosferę przed głośnym starciem podgrzał w swoim stylu Lamine Yamal. Gwiazda Barcelony stwierdziła, że "Trójkolorowi" powinni obawiać się Hiszpanów. Na odpowiedź długo nie musiał czekać. Bolesny werdykt nadszedł na dni przed półfinałem.

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Lamine YamalCarl Recine/ Lars Baron / Getty ImagesGetty Images

Gol Mikela Merino w 88. minucie spotkania z Belgami zapewnił Hiszpanii zwycięstwo 2:1 i tym samym awansu do półfinału. W nim czekała już Francja, która ograła Maroko 2:0. "La Furia Roja" i "Trójkolorowi" zmierzą się o finał mistrzostw świata we wtorek, a atmosfera już teraz jest niezwykle gorąca.

Yamal podgrzał atmosferę przed półfinałem. "Francja ma się kogo obawiać"

Kolejny raz w swoim stylu podgrzał ją Lamine Yamal, który nie stroni od odważnych zapowiedzi i słów wywołujących u rywali konsternację, a niekiedy nawet oburzenie. Nie inaczej było przy okazji półfinału z Francją. Jego słowa wywołały wstrząs w mediach.

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- Myślę, że jeśli Francja ma się kogo obawiać, to właśnie nas. Bo to my wcześniej ich wyeliminowaliśmy - wypalił nawiązując do półfinału EURO 2024. Chociaż można było to odebrać również jako aluzję do wygranej 5:4 z Francuzami w półfinale Ligi Narodów w 2025 roku.

Konate odpowiada Yamalowi. Nie hamował się

Na odpowiedź długo nie trzeba było czekać. Wypowiedź skomentował podczas konferencji prasowej Ibrahima Konate. Wygłosił przy tym bolesny z perspektywy młodego Hiszpana werdykt. Yamal raczej nie był gotowy na taką ripostę.

Lamine Yamal mówi, że to Francja powinna obawiać się Hiszpanii? Może mówić, co tylko chce. Przygotujemy się najlepiej, jak to możliwe, a po końcowym gwizdku zobaczymy, komu to przyniesie lepszy efekt
odpowiedział Yamalowi stoper reprezentacji Francji.

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- Czy boimy się Hiszpanii? Nie, nie, nie. Szczerze mówiąc, nie zwracamy uwagi na to, co się mówi. Nie powinniśmy bać się nikogo. Musimy zachować pokorę i nie dać się wciągnąć w tę grę, zwłaszcza na tym etapie turnieju - dodał defensor.

Bilans ostatnich meczów z Hiszpanami dla Francuzów jest wyjątkowo niekorzystny. Z czterech poprzednich starć wygrali tylko jedno - sparing w 2017 roku. Odpadli za to po półfinale Ligi Narodów w 2025 roku, zakończonym wynikiem 4:5, a także na tym samym etapie w mistrzostwach Europy. Wówczas było 2:1 dla "La Furia Roja".

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Półfinał mundialu Francja - Hiszpania zaplanowano na wtorek 14 lipca, a pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 21:00. Relację "na żywo" akcja po akcji naturalnie znajdziesz w serwisie Interia Sport.

Młody piłkarz w czerwonym stroju z granatowymi rękawami i żółtymi paskami stoi na boisku podczas meczu, w tle widać poruszających się sędziów technicznych oraz rozmyty tłum na trybunach.
Lamine YamalETIENNE LAURENTAFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 15 kopie piłkę na murawie podczas meczu, w tle trybuny wypełnione kibicami oraz sędziowie boczni przy linii bocznej.
Ibrahima KonateUlrik PedersenAFP


Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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