Wrzenie po triumfie Hiszpanów, gwiazdor opuszcza mecz z Argentyną. To działo się w nocy na mundialu
W okolicach 23.00 10 lipca poznaliśmy kolejnego półfinalistę mistrzostw świata 2026 - a będzie nim Hiszpania, która ograła Belgię. Po tym meczu wiele mówiło się o świetnym występie Merino o także o kontuzji Courtoisa i fatalnym błędzie Lammensa w bramce. Dodatkowo pojawiły się istotne wieści przed potyczką Argentyny ze Szwajcarią. Oto podsumowanie mundialowej nocy.
Francuzi po pokonaniu w czwartek Maroka czekali już tylko na jedno - na wieści o tym, kto będzie ich rywalem w półfinale mistrzostw świata 2026. Wszelkie wątpliwości zostały tu rozwiane 10 lipca.
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Hiszpania bowiem pokonała Belgię 2:1 i tym samym zapewniła sobie udział w kolejnej rundzie mundialu. Media z Półwyspu Iberyjskiego wzięły pod swe lupy postać Mikela Merino, czyli strzelca gola na wagę triumfu, z kolei Belgowie skupili się przede wszystkim na Senne Lammensie, który przy owym trafieniu popełnił fatalny błąd.
Lammens jednak w ogóle nie pojawiłby się na murawie, gdyby nie wcześniejsza kontuzja Thibauta Courtoisa - od razu pojawiły się tu pytania o to, jak poważny jest uraz golkipera, natomiast doświadczony gracz - jak się zdaje - dość szybko rozładował tu atmosferę swoją pomeczową wypowiedzią.
Wiele kontrowersji wzbudził wybór najlepszego zawodnika meczu Hiszpania - Belgia - a został nim Lamine Yamal, który wszak tym razem nie zapisał przy swym nazwisku ani gola, ani asysty.
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Piłkarski świat żył jednak nie tylko konfrontacją "La Furia Roja" z "Czerwonymi Diabłami" - ważne wieści nadeszły także w kontekście zbliżającej się potyczki Argentyny ze Szwajcarią. W jej trakcie Helweci nie będą mogli liczyć na grę swojej młodej gwiazdy, Johana Manzambiego, który wciąż leczy kontuzję. Potwierdził to selekcjoner "Nati", Murat Yakin.
Do meczu Szwajcarów z "Albicelestes" dojdzie 12 lipca o 03.00 według czasu polskiego. Wcześniej jednak czekać nas będą jeszcze zmagania Norwegii z Anglią - tutaj pierwszy gwizdek wybrzmi 11 lipca o godz. 21.00.
MŚ 2026 potrwają do 19 lipca.