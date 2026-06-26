Wrze w niemieckiej szatni. Padły mocne słowa, trener w opałach

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Po sensacyjnej porażce z Ekwadorem w niemieckim obozie zawrzało. Drużyna wyszła, co prawda, z grupy z pierwszego miejsca, ale do play-offów przystępuje wyraźnie sponiewierana. Co ciekawe, kilku piłkarzy po porażce udzieliło wypowiedzi, które zdecydowanie nie spodobają się Julianowi Nagelsmannowi. Wygłosili bowiem tezę, którą selekcjoner uznał za absurdalną i kategorycznie się od niej odciął.

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Joshua Kimmich i Deniz Undav / Julian NagelsmannCHRISTIAN CHARISIUS / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE / WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS AFP

Porażka z reprezentacją Ekwadoru (1:2) w ostatniej kolejce fazy grupowej nie sprawiła, że Niemcy spadły z pierwszego miejsca. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wykonali swoje zadanie. Przegrana jednak przytrafiła się w najgorszym możliwym momencie pod względem morale zespołu. Tuż przed 1/16 finału. I rzuciła cień wątpliwości na postawę zepołu.

Od razu pojawiły się głosy, że drużyna reprezntacji Niemiec w tym meczu grała na "zaciągniętym hamulcu". Jakby brakowało jej odpowiedniej motywacji do zwycięstwa. Od tych teorii zdecydowanie odciął się Julian Nagelsmann.

Trener Niemców nie wytrzymał po porażce. "Przestańcie z tym nonsensem"

Wysłannik Interii w Stanach Zjednoczonych Przemysław Langier cytował Juliana Nagelsmanna, który wprost nazywał nonsensem twierdzenia, że piłkarze w tym meczu nie dali z siebie wszystkiego. Media na całym świecie masowo przytaczają wypowiedź szkoleniowca, który określa to jako "absurd".

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Szkoleniowiec broni więc swojej drużyny, podczas gdy jej ważni przedstawiciele... są całkowicie odmiennego zdania. Oto, co po meczu powiedzieli Joshua Kimmich i Deniz Undav.

- Miałem wrażenie, że oni chcieli wygrać bardziej niż my - mówił Undav, który w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej uratował zwycięstwo Niemców dwiema bramkami.

- Różnica dzisiaj polegała na tym, że przeciwnik chciał wygrać bardziej niż my - takie zdanie wypowiedział Joshua Kimmich, lider reprezentacji Niemiec.

Można się domylać, że Julian Nagelsmann nie będzie zachwycony, widząc wypowiedzi swoich zawodników. Sytuacja, w której selekcjoner oraz piłkarze mówią różnymi językami i i tak skrajnie inaczej oceniają fundamentalny aspekt dotyczący drużyny, nigdy nie kończy się dobrze.

Niemcy jako zwycięzcy swojej grupy w 1/16 finału zagrają z zespołem, któy zajmie 3. miejsce w jednej z grup: A/B/C/D/F.

Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej walki o piłkę, jeden w czarno-białym stroju reprezentacji Niemiec, drugi w pomarańczowym stroju reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, obaj pochylają się i rywalizują na zielonej murawie stadionu.
Joshua Kimmich i Yan DiomandeMegan BriggsAFP
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach z czarnymi i czerwonymi akcentami obejmuje się na boisku, okazując radość po udanej akcji podczas meczu.
Undav i Amiri. Super rezerwowi NiemcówCOLE BURSTONAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce reprezentacji Niemiec na tle rozmytej, jasnej scenerii sportowej, trzymający biały przedmiot w dłoni.
Julian NagelsmannAlexander HassensteinEast News


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