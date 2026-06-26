Wrze w niemieckiej szatni. Padły mocne słowa, trener w opałach

Porażka z reprezentacją Ekwadoru (1:2) w ostatniej kolejce fazy grupowej nie sprawiła, że Niemcy spadły z pierwszego miejsca. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wykonali swoje zadanie. Przegrana jednak przytrafiła się w najgorszym możliwym momencie pod względem morale zespołu. Tuż przed 1/16 finału. I rzuciła cień wątpliwości na postawę zepołu.

Od razu pojawiły się głosy, że drużyna reprezntacji Niemiec w tym meczu grała na "zaciągniętym hamulcu". Jakby brakowało jej odpowiedniej motywacji do zwycięstwa. Od tych teorii zdecydowanie odciął się Julian Nagelsmann.

Wysłannik Interii w Stanach Zjednoczonych Przemysław Langier cytował Juliana Nagelsmanna, który wprost nazywał nonsensem twierdzenia, że piłkarze w tym meczu nie dali z siebie wszystkiego. Media na całym świecie masowo przytaczają wypowiedź szkoleniowca, który określa to jako "absurd".

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Szkoleniowiec broni więc swojej drużyny, podczas gdy jej ważni przedstawiciele... są całkowicie odmiennego zdania. Oto, co po meczu powiedzieli Joshua Kimmich i Deniz Undav.

- Miałem wrażenie, że oni chcieli wygrać bardziej niż my - mówił Undav, który w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej uratował zwycięstwo Niemców dwiema bramkami.

- Różnica dzisiaj polegała na tym, że przeciwnik chciał wygrać bardziej niż my - takie zdanie wypowiedział Joshua Kimmich, lider reprezentacji Niemiec.

Można się domylać, że Julian Nagelsmann nie będzie zachwycony, widząc wypowiedzi swoich zawodników. Sytuacja, w której selekcjoner oraz piłkarze mówią różnymi językami i i tak skrajnie inaczej oceniają fundamentalny aspekt dotyczący drużyny, nigdy nie kończy się dobrze.

Niemcy jako zwycięzcy swojej grupy w 1/16 finału zagrają z zespołem, któy zajmie 3. miejsce w jednej z grup: A/B/C/D/F.

Joshua Kimmich i Yan Diomande Megan Briggs AFP

Undav i Amiri. Super rezerwowi Niemców COLE BURSTON AFP

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