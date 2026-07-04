Wrze przed hitem, trener wściekły na decyzję FIFA. "Cios prosto w brzuch"

Meksykanie mają wiele powodów do radości w trakcie tegorocznego mundialu. Gospodarze zanotowali już cztery zwycięstwa, z czego ostatnie, 2:0 nad Ekwadorem, dało im awans do 1/8 finału. W niej zmierzą się z Anglikami. Niedługo przed hitowym starciem pojawił się jednak spory problem.

Mecz Meksyk - Anglia zagrożony. Niepokojące prognozy

W związku z bardzo niekorzystnymi prognozami pogody w grę wchodzi przeniesienie meczu Meksyk - Anglia. Według wielu źródeł FIFA gotowa jest podjąć kontrowersyjną z perspektywy uczestników 1/8 finału decyzję - spotkanie zamiast 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego miałoby się rozpocząć w niedzielę 5 lipca o godzinie 20:00.

W Meksyku prognozowane są obfite opady i gwałtowne burze, w związku z czym organizatorzy mundialu woleliby, aby warunki pogodowe nie przeszkodziły w rywalizacji, tym bardziej, że chodzi o jednego z gospodarzy. I choć ich intencją jest zapewnienie piłkarzom warunków sprawiedliwych dla każdej ze stron, zarówno Anglicy, jak i Meksykanie nie przyjęli dobrze pomysłu.

Selekcjoner Meksyku oburzony pomysłem FIFA. Nie chce zmiany terminu

Obóz Anglików miał z ogromnym zdziwieniem miał przyjąć doniesienia o planowej zmianie. Jeszcze dosadniejsza była reakcja selekcjonera Meksyku - Javiera Aguirre. Nie gryzł się on w język w rozmowie z mediami.

To cios prosto w brzuch. To wszystko zmienia. Poinformowano mnie o tym tutaj i się z tym nie zgadzam. FIFA jednak rządzi i musimy się z tym pogodzić, nawet jeśli nam się to nie podoba. Teraz musimy zmienić nasze plany, choć nikt się ze mną nie konsultował. Ani mnie, ani moim zawodnikom ta zmiana się nie podoba. Jestem wkurzony

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Wciąż nie jest jednak powiedziane, że spotkanie zostanie przeniesione. Dziennikarze BBC Sport przekazali, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła, a wśród działaczy FIFA kiełkować zaczęły wątpliwości, odnośnie do korzystności takiego rozwiązania.

"Światowa federacja piłkarska utrzymuje, że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w sprawie przełożenia tego meczu. Jak dowiedział się BBC Sport, sugestie dotyczące zmiany terminu, które jako pierwsze opublikowano w lokalnych meksykańskich mediach, spotkały się z zaskoczeniem zarówno Angielskiej Federacji Piłkarskiej, jak i jej meksykańskiego odpowiednika. Dziennikarz z Meksyku, który jako pierwszy podał tę informację, ogłosił później w piątek, że FIFA jednak wycofuje się ze swoich planów." - czytamy.

Na ten moment ani Angielski Związek Piłki Nożnej (FA), ani Meksykańska Federacja Piłkarska nie zostały poinformowane o planowanej zmianie harmonogramu. Dziennikarz Andres Vaca przekazał, że godzina rozpoczęcia meczu nie uległa na razie zmianie.

Javier Aguirre Yuri Cortez AFP

Gianni Infantino CARL DE SOUZA AFP

Reprezentanci Anglii EVRIM AYDAN AFP





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