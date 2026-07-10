Lamine Yamal jako jedna z największych gwiazd światowej piłki jest rozliczony z każdego meczu na mundialu. W pierwszym spotkaniu z Cabo Verde rozegrał tylko kilkanaście minut, a La Roja sensacyjnie zremisowała. Trudno więc krytykować 18-latka za wpadkę całej drużyny.

Później przyszedł mecz z Arabią Saudyjską i wydawać by się mogło, że Lamine Yamal wraca już po kontuzji do pełni formy. Zdobył bramkę na 1:0 i zszedł w przerwie przy pewnym wyniku.

Z Urugwajem Yamal jednak znowu nie zachwycił. Przez 75 minut niczym się nie wyróżnił. Kibice zaczęli więc dyskutować na temat jego formy.

Spotkanie 1/16 finału z Austrią to dobry mecz Lamine'a Yamala. Hiszpania wygrała pewnie 3:0 i zagrała znakomicie. Gwiazdor Barcelony nękał Laimera na swoim skrzydle, ale znowu zabrakło konkretów. Zmarnował kilka sytuacji, nie strzelił gola ani nie zanotował asysty. Ponownie błyszczeli inni - Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal.

Gromy lecą w Yamala. Mecz z Portugalią wybitnie mu nie wyszedł

Największa krytyka spadła na niego za mecz 1/8 finału z Portugalią. Nastolatek nie podjął nawet walki z Nuno Mendesem, a gdy ten opuścił boisko z powodu kontuzji, Yamal nadal pozostał w cieniu.

Znakomite zmiany Luisa de la Fuente pozwoliły Hiszpanii pokonać Portugalię. W końcówce meczu Ferran Torres zaliczył piękną asystę przy golu Mikela Merino. Dzięki temu Lamine Yamal ma jeszcze jedną szansę na to, aby się pokazać. Udowodnić, że jest piłkarzem klasy światowej.

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Sam Yamal powiedział, że krytyka nie działa na niego destrukcyjnie, lecz mobilizująco. Po przeciętnym występie z Portugalią piłkarz musiał się z nią zmierzyć. Być może paradoksalnie Belgowie będą musieli przez to szczególnie na niego uważać. Yamal w przeszłości udowadniał już bowiem, że w kluczowym momencie potrafi błysnąć i wygrać Hiszpanii ważny mecz na wielkim turnieju.

Jego gol na 1:1 w meczu z Francją z Euro 2024 przeszedł już do legendy. Warto przypomnieć, że przed tym spotkaniem Adrien Rabiot prowokował Yamala. Mówił, że Lamine będzie musiał pokazać coś więcej, jeśli chce pokonać "Trójkolorowych" w półfinale. No i pokazał. A po golu i ostatnim gwizdku krzyczał: "Teraz gadajcie!".

To wciąż 18-latek. Yamal prosi o cierpliwość, w każdej chwili może "odpalić"

Dyskutując o Laminie Yamalu musimy pamiętać, że mamy do czynienia z 18-latkiem. W jego wieku Cristiano Ronaldo dopiero przenosił się ze Sportingu do Manchesteru United. Messi rozegrał tylko nieco ponad 120 minut na mundialu w Niemczech - strzelił jednego gola, a w ostatnim spotkaniu z gospodarzami w ogóle nie wystąpił. Neymar w wieku 18 lat nadal grał w Santosie. Vinicius dopiero przechodził do Realu Madryt, gdzie początkowo był postrzegany jako rozczarowanie.

Yamal wszedł już na taki poziom, że siłą rzeczy traktuje się go jak dorosłego zawodnika światowej klasy. Krytyka jest uzasadniona, szczególnie po takim meczu jak ten z Portugalią. O tej drugiej stronie medalu zawsze należy jednak pamiętać.

Hiszpańscy kibice z pewnością wierzą, że Yamal w meczu z Belgią wreszcie pokaże swoją najlepszą wersję i wprowadzi La Roję do półfinału mistrzostw świata. Tam czeka już Francja. Impreza wkroczyła w absolutnie decydującą fazę. Na takiej scenie gwiazdy pokroju Yamala potrafią poczuć magię i zagrać najlepsze możliwe koncerty.

Lamine Yamal Ayman Aref AFP

Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo RONALDO SCHEMIDT AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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