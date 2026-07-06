Wrze po sensacji na mundialu. Łzy Neymara, Brazylijczycy już mają winnego

Czołowe ekipy z Ameryki Południowej nie spisują się póki co najlepiej podczas imprezy trwającej od kilku tygodni w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Argentyńczycy długo męczyli się choćby z Republiką Zielonego Przylądka, którą pokonali dopiero po szalonej dogrywce. Jeszcze większą katastrofę w niedzielę przeżyli Brazylijczycy. "Canarinhos" zostali wyeliminowani przez Norwegię. Bohaterem Skandynawów okazał się autor dubletu, Erling Haaland.

Odpadnięcie gigantów przeżywa w tym momencie cały kraj i nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. Nie wytrzymują choćby internauci. Padają nazwiska najbardziej winnych zaistniałej sytuacji. Brazylijski oddział CNN przygotował nawet specjalną ankietę. Póki co w niechlubnym głosowaniu prowadzi Carlo Ancelotti. Drugie miejsce zajmuje Bruno Guimaraes, który w pierwszej połowie nie zamienił na bramkę rzutu karnego.

Mundial. Neymar zalał się łzami. Koszmar Brazylijczyków, odpadają z turnieju

Wspomniany portal ponadto poświęcił specjalny tekst Neymarowi. Gwiazdor zdobył trafienie honorowe tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, gdy podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze. Następnie zalał się łzami i trudno było go uspokoić. Powód? 34-latek zagrał po raz ostatni na mundialu. Podczas kolejnej edycji zamierza wspierać on kolegów co najwyżej na trybunach, chyba że dojdzie do nagłej zmiany decyzji. "Uklęknął i modlił się, po czym wybuchnął płaczem" - opisano reakcję napastnika.

"Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec" - powiedział później, cytowany przez "globo.com". Na krótki komunikat zdecydowała się także tamtejsza federacja piłkarska. "Nasza historia pełna jest wielkich osiągnięć, ale także momentów, które wzmacniają naszą drogę. Dziś żegnamy się z mistrzostwami świata pewni, że powrócimy jeszcze silniejsi. Dziękujemy naszym kibicom" - czytamy w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Zdecydowanie lepsze humory panują w Norwegii. Skandynawowie niebawem powalczą o półfinał mundialu z Meksykanami lub Anglikami. Tekstowa relacja na żywo z tego meczu w Interia Sport.

Neymar Junior IMAGO/Pedro Paulo Diaz East News

Brazylia - Norwegia ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP

Brazylia - Norwegia Hakan Akgun / ANADOLU AFP





Czy Portugalczycy boją się Hiszpanów? To będzie hit na mistrzostwach świata. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport