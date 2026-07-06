Wrze po sensacji na mundialu. Łzy Neymara, Brazylijczycy już mają winnego

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu miała miejsce największa sensacja podczas tegorocznego mundialu. Norwegia po dwóch bramkach Erlinga Haalanda pokonała Brazylię, eliminując tym samym południowoamerykańskich gigantów z turnieju. W Kraju Kawy momentalnie zawrzało. Kibice od razu po ostatnim gwizdku wskazali choćby winnego zaskakującej porażki. Jeszcze na boisku rozpłakał się natomiast Neymar, który zagrał na mistrzostwach świata po raz ostatni.

Raphinha pociesza Neymara po przegranym meczu reprezentacji Brazylii.
Brazylia pożegnała się z tegorocznym mundialem DeFodi Images / ContributorGetty Images

Czołowe ekipy z Ameryki Południowej nie spisują się póki co najlepiej podczas imprezy trwającej od kilku tygodni w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Argentyńczycy długo męczyli się choćby z Republiką Zielonego Przylądka, którą pokonali dopiero po szalonej dogrywce. Jeszcze większą katastrofę w niedzielę przeżyli Brazylijczycy. "Canarinhos" zostali wyeliminowani przez Norwegię. Bohaterem Skandynawów okazał się autor dubletu, Erling Haaland.

Odpadnięcie gigantów przeżywa w tym momencie cały kraj i nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. Nie wytrzymują choćby internauci. Padają nazwiska najbardziej winnych zaistniałej sytuacji. Brazylijski oddział CNN przygotował nawet specjalną ankietę. Póki co w niechlubnym głosowaniu prowadzi Carlo Ancelotti. Drugie miejsce zajmuje Bruno Guimaraes, który w pierwszej połowie nie zamienił na bramkę rzutu karnego.

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Wspomniany portal ponadto poświęcił specjalny tekst Neymarowi. Gwiazdor zdobył trafienie honorowe tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, gdy podszedł do piłki ustawionej na jedenastym metrze. Następnie zalał się łzami i trudno było go uspokoić. Powód? 34-latek zagrał po raz ostatni na mundialu. Podczas kolejnej edycji zamierza wspierać on kolegów co najwyżej na trybunach, chyba że dojdzie do nagłej zmiany decyzji. "Uklęknął i modlił się, po czym wybuchnął płaczem" - opisano reakcję napastnika.

"Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec" - powiedział później, cytowany przez "globo.com". Na krótki komunikat zdecydowała się także tamtejsza federacja piłkarska. "Nasza historia pełna jest wielkich osiągnięć, ale także momentów, które wzmacniają naszą drogę. Dziś żegnamy się z mistrzostwami świata pewni, że powrócimy jeszcze silniejsi. Dziękujemy naszym kibicom" - czytamy w mediach społecznościowych.

Zdecydowanie lepsze humory panują w Norwegii. Skandynawowie niebawem powalczą o półfinał mundialu z Meksykanami lub Anglikami. Tekstowa relacja na żywo z tego meczu w Interia Sport.

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Grupa piłkarzy drużyn w żółto-niebieskich i czerwono-białych strojach w trakcie spięcia na boisku, otoczona przez sędziego i jego asystenta.
Brazylia - NorwegiaABDULHAMID HOSBAS / ANADOLUAFP
Piłkarz w żółtej koszulce trzyma się za głowę tuż przy bramce, inny piłkarz z tej samej drużyny unosi rękę, obok dwóch zawodników w czerwonych koszulkach, z których jeden odchodzi ze spuszczoną głową.
Brazylia - NorwegiaHakan Akgun / ANADOLUAFP


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