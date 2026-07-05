Można było zakładać, że drugi mecz w ramach 1/8 finału pomiędzy Paragwajem i Francją będzie spotkaniem trudnym do oglądania. Taktyką ekipy z Ameryki Południowej była twarda i nieustępliwa gra w obronie i nie inaczej było w sobotę. Tyle że podopieczni Gustavo Alvaro pozwalali sobie na ewidentnie zbyt wiele.

Skandaliczna postawa Paragwajczyków. Sędzia sobie nie radził

Paragwajczycy niemal przy każdej okazji starali się prowokować i atakować Francuzów, a widząc, że ich zapędów nie temperuje zbytnio sędzia Ilgiz Tantashev, nabrali pod tym kątem jeszcze więcej śmiałości.

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Francuzi męczyli się ze skomasowaną defensywą Paragwaju, a rywale regularnie uciekali się do brudnych zagrywek. Przodowali w tym Juan Caceres i Matias Galarza. Dość powiedzieć, że gdy sędzia podyktował rzut karny dla "Trókolorowych", 26-latek, stojąc przy arbitrze i kłócących się z nim w jedenastce kolegach, bezczelnie, na oczach kamer starał się uszkoczić miejsce z którego stały fragment miał być wykonywany, intensywnie kopiąc w białą kropkę.

Co jeszcze bardziej uderzające i oburzające, sędzia w ogóle brutalnie grającym i próbującym nabrać go na ataki ze strony Francuzów w trakcie spięć i przepychanek nie pokazywał kartek. Paragwaj popełnił 13 fauli i nie został upomniany ani razu. A Francuzi skończyli rywalizację, w której wygrali po golu Mbappe z Karnego z aż trzema kartkami.

Paragwajczycy regularnie wszczynali awantury, starali się prowokować rywali, a do tego błaźnili się, padając na murawę po jakichkolwiek kontaktach z piłkarzami drużyny przeciwnej, próbując wymusić pokazanie czerwonej kartki. Przynajmniej to im się nie udało.

Wrze po meczu Paragwaj - Francja. Domagają się zawieszenia arbitra

Po spotkaniu na piłkarzy z Paragwaju wylała się fala krytyki. W mediach wrzało, a oberwało się mocno również sędziemu. Polscy eksperci i dziennikarze nie zostawili na nim suchej nitki. Pojawiły się nawet głosy, żeby go pilnie zawiesić.

Nieironicznie uważam, że Ilgiz Tantashev powinien zostać zawieszony i już nigdy nie poprowadzić żadnego meczu międzynarodowego

"Francja - Paragwaj. Najbrzydszy mecz tego mundialu. Niestety sędzia się nie popisał" - podsumował rywalizację Tomasz Kalemba z Interia Sport.

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"Władze FIFA są oburzone sędziowaniem meczu Paragwaj - Francja. W kuluarach zrobiło się gorąco. Collina i Busacca znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji od wielu lat. Arbiter Tantaszew to biegająca fabryka pomyłek." - przekazał ekspert TVP Sport, Rafał Rostkowski.

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Oburzenie we Francji na poziom sędziowania było na tyle duże, że dziennikarze "L'Equipe" przyznali arbitrowi z Uzbekistanu "1" w skali do "10". Podobnie negatywnie pracę sędziego ocenili żurnaliści z "RMC Sport".

Na szczęście żaden z Francuzów nie skończył spotkania z kontuzją, o co w pewnym momencie miał prawo obawiać się Didier Deschamps. W ćwierćfinale "Trójkolorowi" zmierzą się z Marokiem.

Sędzia Ilgiz Tantashev i Desire Doue RODOLFO BUHRER AFP

Szarpanina w meczu Paragwaj - Francja JEWEL SAMAD AFP

Kylian Mbappe i Gustavo Velazquez CHARLY TRIBALLEAU AFP





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