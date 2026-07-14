"Wróg publiczny" Polaków na językach. To on może przekreślić marzenia Marciniaka

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Kilka dni temu pojawiły się spekulacje, jakoby Szymon Marciniak był jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia któregoś z półfinałów, lub też nawet finału tegorocznego mundialu. Już teraz wiemy, że polski arbiter nie pojawi się na murawie przy okazji półfinałowych starć MŚ. Wciąż ma jednak szasnę sędziować decydujący mecz. Zdaniem słoweńskich dziennikarzy szanse na występ w finale może mu jednak odebrać arbiter, który kilka miesięcy temu zrujnował marzenia Polaków o grze na mundialu.

Szymon Marciniak oraz Slavko Vincić
Szymon Marciniak i Slavko VincićAlex Livesey - FIFA / Contributor / Kevin C. Cox / StaffGetty Images

Piłkarskie mistrzostwa świata wkraczają obecnie w absolutnie decydującą fazę. Już 14 lipca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie pierwszy półfinałowy pojedynek pomiędzy Hiszpanami a Francuzami. Raptem dzień później o miejsce w wielkim finale powalczą natomiast Argentyńczycy oraz Anglicy.

Przed rozpoczęciem tych starć mocno spekulowano, iż rola arbitra w jednym z nich może przypaść Szymonowi Marciniakowi. Już teraz wiemy, że polski sędzia nie poprowadzi tegorocznych półfinałów MŚ.

Nic jednak straconego! Marciniak wciąż ma bowiem szansę na występ w decydującym meczu tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata lub starciu o 3. miejsce. Polak ma jednak bardzo silną konkurencję.

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Zdaniem słoweńskich mediów, bardzo duże szanse na otrzymanie finału tegorocznych MŚ posiada również arbiter, który kilka miesięcy temu pogrzebał nadzieje Polaków na przeżycie "amerykańskiej przygody" - Slavko Vincić. Arbiter prowadził barażowy mecz "Biało-czerwonych" w sposób bardzo chaotyczny oraz niekonsekwentny. Kilkukrotnie podejmował on decyzje, przez które polscy kibice czuli się "oszukani".

- W ciągu najbliższych kilku dni Vincić może zdobyć szczyt kariery sędziowskiej. [...]. W grze (o finał MŚ red.) jest teraz tylko 13 arbitrów, w tym właśnie Slavko Vinćić, który sędziował trzy mecze w tych mistrzostwach - piszą dziennikarze portalu "dnevnik.si".

Z perspektywy sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą, dużo ciekawsze rozważana mają natomiast redaktorzy "n1info.si". Ich zdaniem, gdyby do finału mundialu awansowały dwie europejskie drużyny, największe szanse na poprowadzenie meczu miałoby dwóch arbitrów - Slavko Vincić lub Szymon Marciniak.

Sytuacja uległaby natomiast diametralnej zmianie w przypadku awansu Argentyny do wielkiego finału. Wówczas, zdaniem słoweńskich dziennikarzy, sędziowie z Europy oraz Ameryki Południowej zostaliby automatycznie wyeliminowani z wyścigu o miano rozjemcy ostatecznego starcia MŚ.

Jak zostało wspomniane, Slavko Vincić sędziował dotychczas trzy mecze tegorocznego mundialu. Były to starcia Brazylii z Marokiem (1:1), Algierii z Jordanią (2:1) oraz Meksyku z Ekwadorem (2:0). Marciniak prowadził natomiast pojedynki Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1).

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Szymon MarciniakJUAN MABROMATAEast News
sędzia piłkarski w niebieskim stroju z logotypem UEFA na piersi i mikrofonem przy twarzy, skupiony wzrok skierowany w bok
Slavko Vincić ze SłoweniiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Łysy mężczyzna w garniturze z poważnym wyrazem twarzy, stojący na tle jednolitej żółtej ściany, do klapy marynarki przypięta okrągła przypinka.
Pierluigi CollinaBuda MendesAFP


To mogła być największa sensacja w historii mistrzostw świata. Problemy Argentyny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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