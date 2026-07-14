Piłkarskie mistrzostwa świata wkraczają obecnie w absolutnie decydującą fazę. Już 14 lipca o godzinie 21:00 rozegrany zostanie pierwszy półfinałowy pojedynek pomiędzy Hiszpanami a Francuzami. Raptem dzień później o miejsce w wielkim finale powalczą natomiast Argentyńczycy oraz Anglicy.

Przed rozpoczęciem tych starć mocno spekulowano, iż rola arbitra w jednym z nich może przypaść Szymonowi Marciniakowi. Już teraz wiemy, że polski sędzia nie poprowadzi tegorocznych półfinałów MŚ.

Nic jednak straconego! Marciniak wciąż ma bowiem szansę na występ w decydującym meczu tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata lub starciu o 3. miejsce. Polak ma jednak bardzo silną konkurencję.

Marciniak czeka na werdykt ws. finału MŚ 2026. Może przegrać z koszmarem Polaków

Zdaniem słoweńskich mediów, bardzo duże szanse na otrzymanie finału tegorocznych MŚ posiada również arbiter, który kilka miesięcy temu pogrzebał nadzieje Polaków na przeżycie "amerykańskiej przygody" - Slavko Vincić. Arbiter prowadził barażowy mecz "Biało-czerwonych" w sposób bardzo chaotyczny oraz niekonsekwentny. Kilkukrotnie podejmował on decyzje, przez które polscy kibice czuli się "oszukani".

- W ciągu najbliższych kilku dni Vincić może zdobyć szczyt kariery sędziowskiej. [...]. W grze (o finał MŚ red.) jest teraz tylko 13 arbitrów, w tym właśnie Slavko Vinćić, który sędziował trzy mecze w tych mistrzostwach - piszą dziennikarze portalu "dnevnik.si".

Z perspektywy sympatyków futbolu z kraju nad Wisłą, dużo ciekawsze rozważana mają natomiast redaktorzy "n1info.si". Ich zdaniem, gdyby do finału mundialu awansowały dwie europejskie drużyny, największe szanse na poprowadzenie meczu miałoby dwóch arbitrów - Slavko Vincić lub Szymon Marciniak.

Sytuacja uległaby natomiast diametralnej zmianie w przypadku awansu Argentyny do wielkiego finału. Wówczas, zdaniem słoweńskich dziennikarzy, sędziowie z Europy oraz Ameryki Południowej zostaliby automatycznie wyeliminowani z wyścigu o miano rozjemcy ostatecznego starcia MŚ.

Jak zostało wspomniane, Slavko Vincić sędziował dotychczas trzy mecze tegorocznego mundialu. Były to starcia Brazylii z Marokiem (1:1), Algierii z Jordanią (2:1) oraz Meksyku z Ekwadorem (2:0). Marciniak prowadził natomiast pojedynki Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1).

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Pierluigi Collina Buda Mendes AFP





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