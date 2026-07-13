Wróciła "afera kablowa". Uderzył w Norwegów: Trzeba było grać

W jednym z ćwierćfinałowych spotkań mistrzostw świata reprezentacja Norwegii mierzyła się z Anglią. To skandynawska ekipa wyszła na prowadzenie po trafieniu Andreasa Schjelderupa. Pod koniec pierwszej połowy gola na 1:1 strzelił Jude Belligham.

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w całej akcji bramkowej gwiazdora Realu Madryt doszło do niecodziennego incydentu. Podczas wybicia piłki z własnego pola karnego golkiper Norwegów - Orjan Nyland - najprawdopodobniej trafił w kabel, na którym zawieszona była kamera nad murawą. Futbolówka kompletnie zmieniła trajektorię lotu i trafiła pod nogi Anglików, którzy najpierw wyrównali, a ostatecznie wygrali 2:1 i awansowali do półfinału.

Janusz Michalik zaskoczył opinią po incydencie w meczu Norwegów

"To kompletnie absurdalny skandal", "Sędzia powinien był to zauważyć", "To prawdziwy skandal. To ironiczne, że technologia, która ma nam pomagać, w rzeczywistości szkodzi" - reagowali na bieżąco norwescy eksperci, ubolewając na faktem, że arbitrzy w trakcie meczu nie sprawdzili tej sytuacji.

Niemal całe środowisko piłkarskie stanęło murem za zespołem Stale Solbakkena, twierdząc że został on pokrzywdzony przez niedopatrzenie sędziów. Inną optykę na całą sytuację ma Janusz Michalik.

- Nie rozumiem kompletnie, dlaczego ludzie dramatyzują. Już o tym zapomniałem. Norwegowie? Trzeba było grać - powiedział ekspert TVP Sport podczas jednego z programów na "Kanale Sportowym".

- Wiedział o tym tylko bramkarz może, miał jeszcze czas, żeby to obronić. Nie przewidzisz wszystkiego, nie ma przepisu na to - dodał.

Na cale zamieszanie tuż po ostatnim gwizdku zareagowała sama FIFA. "Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu" - napisano w oświadczeniu, choć na powtórkach jasno widać, że rzeczywistość wyglądała nieco inaczej.

Erling Haaland i Stale Solbakken CHANDAN KHANNA AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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