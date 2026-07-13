Wróciła "afera kablowa". Uderzył w Norwegów: Trzeba było grać

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- Jeśli okaże się, że piłka trafiła w linkę, czeka nas skandal sędziowski wszech czasów - grzmiały norweskie media jeszcze w trakcie ćwierćfinałowego spotkania z Anglią. Wszystko przez olbrzymie kontrowersje przy wyrównującym golu Jude'a Bellinghama z pierwszej połowy. Zupełnie inne zdanie w tym temacie ma Janusz Michalik.

Trener reprezentacji Norwegii udziela instrukcji piłkarzom w czerwonych strojach podczas przerwy w meczu.
Reprezentacja NorwegiiElsaAFP

W jednym z ćwierćfinałowych spotkań mistrzostw świata reprezentacja Norwegii mierzyła się z Anglią. To skandynawska ekipa wyszła na prowadzenie po trafieniu Andreasa Schjelderupa. Pod koniec pierwszej połowy gola na 1:1 strzelił Jude Belligham.

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w całej akcji bramkowej gwiazdora Realu Madryt doszło do niecodziennego incydentu. Podczas wybicia piłki z własnego pola karnego golkiper Norwegów - Orjan Nyland - najprawdopodobniej trafił w kabel, na którym zawieszona była kamera nad murawą. Futbolówka kompletnie zmieniła trajektorię lotu i trafiła pod nogi Anglików, którzy najpierw wyrównali, a ostatecznie wygrali 2:1 i awansowali do półfinału.

Janusz Michalik zaskoczył opinią po incydencie w meczu Norwegów

"To kompletnie absurdalny skandal", "Sędzia powinien był to zauważyć", "To prawdziwy skandal. To ironiczne, że technologia, która ma nam pomagać, w rzeczywistości szkodzi" - reagowali na bieżąco norwescy eksperci, ubolewając na faktem, że arbitrzy w trakcie meczu nie sprawdzili tej sytuacji.

Niemal całe środowisko piłkarskie stanęło murem za zespołem Stale Solbakkena, twierdząc że został on pokrzywdzony przez niedopatrzenie sędziów. Inną optykę na całą sytuację ma Janusz Michalik.

- Nie rozumiem kompletnie, dlaczego ludzie dramatyzują. Już o tym zapomniałem. Norwegowie? Trzeba było grać - powiedział ekspert TVP Sport podczas jednego z programów na "Kanale Sportowym".

Zobacz również:

Youri Tielemans (w środku) dołącza do Manchesteru United
Mundial

Zakończył grę na mundialu, teraz wielki transfer. Kapitan bohaterem hitu, miliony na stole

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

- Wiedział o tym tylko bramkarz może, miał jeszcze czas, żeby to obronić. Nie przewidzisz wszystkiego, nie ma przepisu na to - dodał.

Na cale zamieszanie tuż po ostatnim gwizdku zareagowała sama FIFA. "Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w "pulsie piłki", gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu" - napisano w oświadczeniu, choć na powtórkach jasno widać, że rzeczywistość wyglądała nieco inaczej.

Zobacz również:

Iga Świątek, Wimbledon 2026
Iga Świątek

A jednak, fatalna diagnoza dla Świątek. Nie ma co już dłużej tego kryć

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Piłkarz w czerwonej koszulce z nazwiskiem „Braut Haaland” i numerem 9 słucha uwag trenera ubranego w białą koszulkę, który energicznie gestykuluje podczas meczu.
Erling Haaland i Stale SolbakkenCHANDAN KHANNAAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z flagą Norwegii na piersi podczas meczu, w tle rywale w żółtych koszulkach i zapełnione trybuny stadionu.
Erling HaalandAbdulhamid HosbasAFP


Magdalena Stysiak trzymała Polskę w grze. Jej najlepsze akcje z meczu z Japonią [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja