Wraca największy koszmar Polaków. Wystarczył jeden incydent na mundialu

Przed startem trwającego mundialu nie brakowało głosów, że po kilku dekadach wyczekiwania Anglia może wreszcie sięgnąć po upragniony tytuł mistrza świata. Pod jednym wszak warunkiem. Harry Kane musi utrzymać fenomenalną dyspozycję strzelecką z sezonu 2025/26.

Już po pierwszym turniejowym występie widać, że kapitan angielskiej drużyny nie zamierza spuszczać z tonu. W meczu z Chorwacją (4:2) już do przerwy pokonał bramkarza rywali dwukrotnie. Dał jasny sygnał, że właśnie zaczyna batalię o kolejne snajperskie berło.

Harry Kane z 10 golami w finałach MŚ. Doścignął Gary'ego Linekera. Jest skazany na rekord

Do przerwy Anglia prowadziła z Chorwacją 2:1. Obie bramki dla "Synów Albionu" zdobył Kane. W 12. minucie pokonał Dominika Livakovicia z rzutu karnego (pierwszą próbę golkiper obronił, ale za wcześnie opuścił linię bramkową), a pół godziny później strzałem głową zamienił na gola centrę z kornera.

Tym samym na koncie 32-letniego napastnika widnieje już 10 goli zdobytych w finałach MŚ. W 2018 roku zaliczył sześć trafień, co dało mu tytuł króla strzelców. Przed czterema laty dołożył dwie kolejne bramki. Teraz notuje dublet już w premierowym występie.

W klasyfikacji wszech czasów Kane zrównał się z Garym Linekerem. Ten na swój dorobek zapracował w dwóch mundialach. W 1986 roku sięgnął po snajperską koronę dzięki sześciu trafieniom. Cztery lata później cieszył się z czterech kolejnych goli.

Lineker do dzisiaj określany jest mianem "kata Polaków". W czempionacie sprzed 40 lat zanotował hat-tricka w grupowym meczu z Polską. Potem naszych golkiperów pokonywał jeszcze trzykrotnie w el. MŚ i ME.

Kane jak na razie strzelił "Biało-Czerwonym" dwa gole. Zanim stanie przed szansą na poprawienie tego wyniku, zdystansuje zapewne Linekera w rejestrze najskuteczniejszych Anglików w finałach MŚ. Trudno sobie wyobrazić, by w najbliższych potyczkach przestał nagle trafiać do siatki rywali.

W grupie L Anglicy zmierzą się jeszcze z Ghaną (23.06) i Panamą (27.06). W fazie pucharowej teoretycznie mają do rozegrania pięć kolejnych spotkań. Kane jest gotowy na ten maraton i postara się zrobić wszystko, by nie wracać do domu przed 19 lipca.

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Harry Kane w roli egzekutora rzutu karnego ALBERT PENA EPA

Harry Kane (nr 9) za moment po raz kolejny utonie w objęciach kolegów PAUL ELLIS AFP

11 czerwca 1986. Gary Lineker w meczu z Polską na listę strzelców wpisał się trzykrotnie / Newspix.pl Newspix.pl





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