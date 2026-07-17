Wraca koszmar Argentyny. FIFA ogłasza tuż przed finałem. Totalne zaskoczenie

Z trzech wariantów, które dotyczyły zakończenia mundialu przez Szymona Marciniaka, ziścił się ten najmniej pożądany. Polak wraca do domu bez udziału w fazie pucharowej. Poprowadził tylko dwa spotkania w rozgrywkach grupowych.

W ostatnich dniach spekulowano, że arbiter z Płocka może przejść do historii jako pierwszy rozjemca, który poprowadzi dwa finały MŚ. W najgorszym razie miał dostać mecz o III miejsce. Obie opcje pozostały w sferze fantazji.

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Finał tegorocznego mundialu poprowadzi Słoweniec Slavko Vinczić. Z kolei w meczu o III miejsce gwizdał będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Ten pierwszy wybór momentalnie wywołał niedobre skojarzenia w obozie Argentyny.

Rozjemca z Bałkanów prowadził do tej pory tylko jedno spotkanie z udziałem "Albicelestes". Tak się składa, że przegrane przez ekipę z Ameryki Południowej. Na MŚ w Katarze lepsi okazali się piłkarze Arabii Saudyjskiej.

Vinczić rozstrzygał tamtego dnia bez zarzutu. Argentyńczycy nie mogą mieć do niego pretensji. Już w 10. minucie dostali rzut karny, który na bramkę zamienił Lionel Messi. A żółte kartki oglądali tylko rywale - w sumie sześć.

Trauma wybrańców Lionela Scaloniego wiąże się z tym, co stało się tuż po przerwie. W pięć minut Saudowie zdobyli dwa gole i dowieźli sensacyjny rezultat 2:1 do końcowego gwizdka. Passa meczów "Albicelestes" bez porażki zatrzymała się na 36.

Kto wtedy mógł pomyśleć, że Argentyna zdobędzie za chwilę mistrzostwo świata i zagra w wielkim finale kolejnego czempionatu?

Arbiter ze Słowenii jawi się im jednak jako zły omen. Zupełnie inaczej postrzegają go Hiszpanie. W trzech dotychczasowych potyczkach przez niego prowadzonych nie ponieśli porażki. W Euro 2024 pokonali Włochów (1:0) i Francuzów (2:1). Wcześniej zremisowali bezbramkowo ze Szwecją w ME 2020.

Finał trwającego mundialu, Hiszpania - Argentyna, odbędzie się w niedzielę (21:00). W sobotę o III miejsce zagrają Francuzi z Anglikami (23:00). Relacje z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.

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Slavko Vinczić MATTHIEU MIRVILLE AFP

Slavko Vinczić Dan Mullan AFP

Mundial 2022. Kadr z meczu Argentyna - Arabia Saudyjska ODD ANDERSEN AFP





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