Wraca koszmar Argentyny. FIFA ogłasza tuż przed finałem. Totalne zaskoczenie
FIFA odkryła ostatnie karty. Szymon Marciniak nie poprowadzi finału MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna. Ten zaszczyt przypadł w udziale Slavko Vincziciowi. Do tej pory Słoweniec sędziował ekipie "Albicelestes" tylko raz. Miało to miejsce na poprzednim mundialu, gdy Lionel Messi i spółka inaugurowali turniej starciem z Arabią Saudyjską, sensacyjnie przegrywając 1:2. Wtedy wydawało się, że dla hegemonów z Ameryki Południowej to początek końca.
Z trzech wariantów, które dotyczyły zakończenia mundialu przez Szymona Marciniaka, ziścił się ten najmniej pożądany. Polak wraca do domu bez udziału w fazie pucharowej. Poprowadził tylko dwa spotkania w rozgrywkach grupowych.
W ostatnich dniach spekulowano, że arbiter z Płocka może przejść do historii jako pierwszy rozjemca, który poprowadzi dwa finały MŚ. W najgorszym razie miał dostać mecz o III miejsce. Obie opcje pozostały w sferze fantazji.
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Finał tegorocznego mundialu poprowadzi Słoweniec Slavko Vinczić. Z kolei w meczu o III miejsce gwizdał będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Ten pierwszy wybór momentalnie wywołał niedobre skojarzenia w obozie Argentyny.
Rozjemca z Bałkanów prowadził do tej pory tylko jedno spotkanie z udziałem "Albicelestes". Tak się składa, że przegrane przez ekipę z Ameryki Południowej. Na MŚ w Katarze lepsi okazali się piłkarze Arabii Saudyjskiej.
Vinczić rozstrzygał tamtego dnia bez zarzutu. Argentyńczycy nie mogą mieć do niego pretensji. Już w 10. minucie dostali rzut karny, który na bramkę zamienił Lionel Messi. A żółte kartki oglądali tylko rywale - w sumie sześć.
Trauma wybrańców Lionela Scaloniego wiąże się z tym, co stało się tuż po przerwie. W pięć minut Saudowie zdobyli dwa gole i dowieźli sensacyjny rezultat 2:1 do końcowego gwizdka. Passa meczów "Albicelestes" bez porażki zatrzymała się na 36.
Kto wtedy mógł pomyśleć, że Argentyna zdobędzie za chwilę mistrzostwo świata i zagra w wielkim finale kolejnego czempionatu?
Arbiter ze Słowenii jawi się im jednak jako zły omen. Zupełnie inaczej postrzegają go Hiszpanie. W trzech dotychczasowych potyczkach przez niego prowadzonych nie ponieśli porażki. W Euro 2024 pokonali Włochów (1:0) i Francuzów (2:1). Wcześniej zremisowali bezbramkowo ze Szwecją w ME 2020.
Finał trwającego mundialu, Hiszpania - Argentyna, odbędzie się w niedzielę (21:00). W sobotę o III miejsce zagrają Francuzi z Anglikami (23:00). Relacje z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.