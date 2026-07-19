Wraca afera z transparentami na mundialu. Hiszpanie ostrzegają, tuż przed finałem

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

"Las Malvinas son Argentinas" - transparent z takim napisem prezentowali niektórzy piłkarze Argentyny zaraz po pokonaniu Anglii w półfinale mistrzostw świata. Hiszpańskie media podkreślają, że w przypadku ewentualnego triumfu w meczu o tytuł scenariusz ten może się powtórzyć. I co ciekawe, w USA próżno doszukać się słów krytyki związanej działaniem zawodników z Ameryki Południowej. Inaczej na sprawę może spojrzeć FIFA.

Piłkarze Argentyny na boisku z transparentem „Las Malvinas son Argentinas” po meczu półfinałowym mundialu.
Reprezentacja Argentyny, transparentMB MediaGetty Images

Reprezentacja Argentyny pokonała 2:1 Anglię po szalonym meczu. Dzięki temu awansowała do finału mistrzostw świata, w którym o tytuł powalczy z Hiszpanią. Po ostatnim gwizdku starcia z "Synami Albionu" media na całym świecie rozpisywały się o tzw. aferze transparentowej.

O co chodzi? Część z argentyńskich piłkarzy maszerowała z banerem, na którym widniał napis "Las Malvinas son Argentinas", czyli "Malwiny są argentyńskie". Transparent dotyczy konfliktu zbrojnego Argentyny z Anglią z 1982 roku. Jego powodem były leżące na południowym Atlantyku wyspy, które w Buenos Aires są nazywane Malwiny, a w Londynie Falklandy.

Oto co mogą zrobić Argentyńczycy. Hiszpanie już przestrzegają. "Źródło napięcia"

Na cały incydent ostro zareagowały m.in. brytyjskie dzienniki. "Argentyńscy piłkarze wywiesili szokujący transparent o Falklandach po zwycięstwie w meczu z Anglią podczas mistrzostw świata, co było obrzydliwym aktem politycznym po końcowym gwizdku" - pisano.

Sprawę przed finałem przypominają również hiszpańskie media. "Argentyna może ponownie wywiesić flagę z napisem "Falklandy należą do Argentyny", jeśli dziś wieczorem pokona Hiszpanię w finale mistrzostw świata. Gest ten wywołał już ogromne kontrowersje po półfinale z Anglią, kiedy to kilku argentyńskich piłkarzy wywiesiło na boisku transparent z tym hasłem" - pisze tamtejszy "Sport", sugerując "powtórkę z rozrywki".

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Jednocześnie wspomniane źródło - powołując się na Sky News - przedstawia stanowisko Andrew Giulianiego, czyli szefa grupy zadaniowej Białego Domu ds. mistrzostw świata. Amerykanin powołuje się na wolność słowa w USA i jego zdaniem Argentyńczycy mają prawo do tego typu pomeczowych demonstracji.

Inaczej na wszystko patrzy FIFA, która wyraźnie zabrania manifestowania politycznych transparentów. Niewykluczone, że po mundialu mistrzowie świata z Kataru zostaną ukarani za swoje działania po półfinale, a powtórzenie takich zachowań po niedzielnym meczu z Hiszpanią może im dodatkowo zaszkodzić.

"Argentyna wydaje się mieć poparcie władz amerykańskich, by ponownie wywiesić flagę, ale może później narazić się na sankcje sportowe lub finansowe. Ewentualna celebracja staje się tym samym kolejnym źródłem napięcia przed finałem z Hiszpanią, który i tak już budził ogromne emocje" - podsumował "Sport".

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