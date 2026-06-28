Wpadka Ronaldo, błysk Messiego i "zaplanowany" remis. Tak kończy się faza grupowa

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Za nami kolejny dzień mistrzostw świata. Faza grupowa tegorocznego mundialu dobiegła końca. Doczekaliśmy się już ostatecznych rozstrzygnięć w grupach "J", "K" i "L". Anglia w trudach pokonała Panamę, Portugalia przegrała walkę o pierwsze miejsce w swojej grupie, a Argentyna znowu polegała na przebłysku geniuszu Lionela Messiego, który pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie.

article cover
Leo Messi / Cristiano RonaldoPAUL ELLIS / AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFPAFP

Anglia wymęczyła zwycięstwo, szalony mecz Chorwacji z Ghaną

O godzinie 23:00 czasu polskiego rozpoczęły się spotkania rozstrzygające w grupie "L". Anglia mierzyła się z Panamą, a Chorwacja grała z Ghaną.

Anglicy zgodnie z oczekiwaniami pokonali Panamę, ale ich gra nie prezentowała się zadowalająco. O zwycięstwie przesądziły dwa błyski Jude'a Bellinghama i Harry'ego Kane'a. Po takim zwycięstwie kibice Synów Albionu mają powody, aby parzeć na fazę pucharową z pewnymi obawami.

Chorwaci w swoim meczu strzelili gola jako pierwsi. Ghańczycy zdołali wyrównać tuż przed ostatnim kwadransem, ale chwilę później stracili gola i ostatecznie przegrali.

Wyniki w grupie "L":

Panama 0:2 Anglia
Ghana 1:2 Chorwacja

Nerwy do końca. Szalona walka o 2. miejsce. VAR i odpowiedź po 10 minutach

Portugalia zawiodła, sensacyjny awans

W grupie "K" emocje towarzyszyły nam do ostatnich minut obu meczów. Portugalia musiała wygrać z Kolumbią, aby zająć 1. miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej zagrała lepiej, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Demokratyczna Republika Konga natomiast wygrała z Uzbekistanem 3:1. Przegrywała, ale była w stanie odwrócić losy meczu i przypieczętować awans do 1/16 finału.

Wyniki w grupie "K":

Portugalia 0:0 Kolumbia
Demokratyczna Republika Konga 3:1 Uzbekistan

Oto bohaterowie fazy grupowej. Najlepsza "jedenastka" mundialu

Kolejny gol Messiego. Algieria i Austria zagrały na remis

W pewnym momencie Argentyna była bliska sensacyjnego remisu z Jordanią. Leo Messi zdobył jednak gola z rzutu wolnego, wyprowadzając Albicelestes na prowadzenie 3:1. Kapitan zdobył swojego 19. gola.

Mecz Algierii z Austrią zakończył się remisem, czyli dokłanie tak, jak przewidywano. Co ciekawe, Algieria gola na 3:2 zdobyła w samej końcówce meczu. Chwilę później Austria odpowiedziała, dzięki czemu utrzymała się w turnieju. I to właśnie ona zagra z Hiszpanią w 1/16 finału.

Wyniki w grupie "J":

Jordania 1:3 Argentyna
Algieria 3:3 Austria

Zobacz również:

MŚ 2026: Steve Clarke oraz Vinicius Junior w meczu Szkocja - Brazylia
Mundial

Vini podpisał wyrok. Wstrząs na mundialu. Natychmiastowa rezygnacja

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 10 całuje swoją koszulkę, trzymając ją przy ustach, na stadionie w trakcie meczu, z rozmazaną publicznością w tle.
Giovani Lo CelsoTAKUYA MATSUMOTOAFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu, skacząc głowami do zbliżającej się futbolówki podczas meczu.
Panama - AngliaFRANCK FIFEAFP
Piłkarz w bordowym stroju z numerem 7 i opaską kapitana gestykuluje z wyrazem rozczarowania na twarzy, podczas gdy w tle widoczni są zawodnicy drużyny w żółtych koszulkach.
Cristiano RonaldoEVRIM AYDINAFP


Liga Narodów. Stany Zjednoczone - Japonia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja