Wpadka Ronaldo, błysk Messiego i "zaplanowany" remis. Tak kończy się faza grupowa
Za nami kolejny dzień mistrzostw świata. Faza grupowa tegorocznego mundialu dobiegła końca. Doczekaliśmy się już ostatecznych rozstrzygnięć w grupach "J", "K" i "L". Anglia w trudach pokonała Panamę, Portugalia przegrała walkę o pierwsze miejsce w swojej grupie, a Argentyna znowu polegała na przebłysku geniuszu Lionela Messiego, który pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie.
Anglia wymęczyła zwycięstwo, szalony mecz Chorwacji z Ghaną
O godzinie 23:00 czasu polskiego rozpoczęły się spotkania rozstrzygające w grupie "L". Anglia mierzyła się z Panamą, a Chorwacja grała z Ghaną.
Anglicy zgodnie z oczekiwaniami pokonali Panamę, ale ich gra nie prezentowała się zadowalająco. O zwycięstwie przesądziły dwa błyski Jude'a Bellinghama i Harry'ego Kane'a. Po takim zwycięstwie kibice Synów Albionu mają powody, aby parzeć na fazę pucharową z pewnymi obawami.
Chorwaci w swoim meczu strzelili gola jako pierwsi. Ghańczycy zdołali wyrównać tuż przed ostatnim kwadransem, ale chwilę później stracili gola i ostatecznie przegrali.
Wyniki w grupie "L":
Panama 0:2 Anglia
Ghana 1:2 Chorwacja
Portugalia zawiodła, sensacyjny awans
W grupie "K" emocje towarzyszyły nam do ostatnich minut obu meczów. Portugalia musiała wygrać z Kolumbią, aby zająć 1. miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej zagrała lepiej, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.
Demokratyczna Republika Konga natomiast wygrała z Uzbekistanem 3:1. Przegrywała, ale była w stanie odwrócić losy meczu i przypieczętować awans do 1/16 finału.
Wyniki w grupie "K":
Portugalia 0:0 Kolumbia
Demokratyczna Republika Konga 3:1 Uzbekistan
Kolejny gol Messiego. Algieria i Austria zagrały na remis
W pewnym momencie Argentyna była bliska sensacyjnego remisu z Jordanią. Leo Messi zdobył jednak gola z rzutu wolnego, wyprowadzając Albicelestes na prowadzenie 3:1. Kapitan zdobył swojego 19. gola.
Mecz Algierii z Austrią zakończył się remisem, czyli dokłanie tak, jak przewidywano. Co ciekawe, Algieria gola na 3:2 zdobyła w samej końcówce meczu. Chwilę później Austria odpowiedziała, dzięki czemu utrzymała się w turnieju. I to właśnie ona zagra z Hiszpanią w 1/16 finału.
Wyniki w grupie "J":
Jordania 1:3 Argentyna
Algieria 3:3 Austria