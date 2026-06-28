Wpadka Ronaldo, błysk Messiego i "zaplanowany" remis. Tak kończy się faza grupowa

Anglia wymęczyła zwycięstwo, szalony mecz Chorwacji z Ghaną

O godzinie 23:00 czasu polskiego rozpoczęły się spotkania rozstrzygające w grupie "L". Anglia mierzyła się z Panamą, a Chorwacja grała z Ghaną.

Anglicy zgodnie z oczekiwaniami pokonali Panamę, ale ich gra nie prezentowała się zadowalająco. O zwycięstwie przesądziły dwa błyski Jude'a Bellinghama i Harry'ego Kane'a. Po takim zwycięstwie kibice Synów Albionu mają powody, aby parzeć na fazę pucharową z pewnymi obawami.

Chorwaci w swoim meczu strzelili gola jako pierwsi. Ghańczycy zdołali wyrównać tuż przed ostatnim kwadransem, ale chwilę później stracili gola i ostatecznie przegrali.

Wyniki w grupie "L":

Panama 0:2 Anglia

Ghana 1:2 Chorwacja

Portugalia zawiodła, sensacyjny awans

W grupie "K" emocje towarzyszyły nam do ostatnich minut obu meczów. Portugalia musiała wygrać z Kolumbią, aby zająć 1. miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej zagrała lepiej, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Demokratyczna Republika Konga natomiast wygrała z Uzbekistanem 3:1. Przegrywała, ale była w stanie odwrócić losy meczu i przypieczętować awans do 1/16 finału.

Wyniki w grupie "K":

Portugalia 0:0 Kolumbia

Demokratyczna Republika Konga 3:1 Uzbekistan

Kolejny gol Messiego. Algieria i Austria zagrały na remis

W pewnym momencie Argentyna była bliska sensacyjnego remisu z Jordanią. Leo Messi zdobył jednak gola z rzutu wolnego, wyprowadzając Albicelestes na prowadzenie 3:1. Kapitan zdobył swojego 19. gola.

Mecz Algierii z Austrią zakończył się remisem, czyli dokłanie tak, jak przewidywano. Co ciekawe, Algieria gola na 3:2 zdobyła w samej końcówce meczu. Chwilę później Austria odpowiedziała, dzięki czemu utrzymała się w turnieju. I to właśnie ona zagra z Hiszpanią w 1/16 finału.

Wyniki w grupie "J":

Jordania 1:3 Argentyna

Algieria 3:3 Austria

Giovani Lo Celso TAKUYA MATSUMOTO AFP

Panama - Anglia FRANCK FIFE AFP

Cristiano Ronaldo EVRIM AYDIN AFP





Liga Narodów. Stany Zjednoczone - Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport