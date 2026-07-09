Reprezentacja Brazylii właściwie z urzędu przed mundialem wymieniana jest w gronie zespołów pretendujących do zdobycia mistrzostwa świata. Trudno, żeby miało być inaczej, gdy mowa o zespole pięciokrotnych mistrzów świata. Nikt w historii jak na razie nie zdobył więcej tych tytułów.

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Entuzjazm przed trwającymi mistrzostwami świata budziło przede wszystkim połączenie Carlo Ancelottiego z Viniciusem Juniorem. To dało Realowi Madryt wiele trofeów. Jak się okazało ten duet był naprawdę wartościowy. Vinicius ma za sobą świetny mundial i bez wątpienia spora część zasług spada na barki "Carletto".

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Brazylia drużynowo nie poradziła sobie jednak już na etapie 1/8 finału. Lepsza okazała się Norwegia, która wygrała 2:1. Jak to zwykle bywa w przypadku takich porażek, w tym przypadku również "polecą głowy". Już ruszyły spekulacje, którzy reprezentanci zakończą swoje narodowe kariery.

W kadrze na mundial 2026 było aż 12 zawodników, którzy ukończyli 30. rok życia. Można spodziewać się, że spora część z nich niebawem ogłosi koniec kariery reprezentacyjnej. Najgłośniej w tym kontekście jest oczywiście o Neymarze, który strzelił karnego z Norwegią, ale wedle opinii publicznej rozbił drużynę pod względem pracy zespołowej.

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Mówi się, że Neymar może nawet zakończyć całkowicie karierę piłkarską. Zmiany mają zajść jednak także w sztabie szkoleniowym. Odszedł już Davide Ancelotti, który został trenerem francuskiego Lille. Brazylijskie media wskazują jednak, że to nie koniec roszad na ławce trenerskiej.

Według dziennikarzy z Kraju Kawy z pracą w reprezentacji Brazylii ma się pożegnać także legendarny Claudio Taffarel. Media przekazują, że zwolnienie Taffarela ma być częścią głębszej zmiany w kadrze prowadzonej przez Ancelottiego. To zmiana po ponad dekadzie. Taffarel przejął rolę trenera bramkarzy w kadrze w 2014 roku.

Vinicius Junior i Thiago Silva w barwach reprezentacji Brazylii THIAGO RIBEIRO AFP





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