WKS - Norwegia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Wybrzeże Kości Słoniowej rywalizowało w grupie E i zgodnie z przewidywaniami awansowało do fazy pucharowej z drugiego miejsca. Zespół z Afryki okazał się słabszy jedynie od Niemców, z którymi przegrał 1:2, ale także zgromadził sześć punktów. O kolejności w tabeli zadecydował jednak bilans bramkowy. WKS poza tym pokonało 1:0 Ekwador i 2:0 Curacao.

W 1/16 finału "Słonie" zagrają z Norwegią. Drużyna ze Skandynawii w pierwszym meczu turnieju pokazała wielką siłę, pokonując 4:1 Irak. W kolejnym zapewniła sobie awans z drugiego miejsca w grupie do fazy pucharowej, dzięki wygranej 3:2 z Senegalem. W ostatnim spotkaniu selekcjoner Norwegów Stale Solbakken postawił jednak na chłodną kalkulację i na mecz z Francją wystawił rezerwowy skład. Skończyło się porażką 1:4, ale dziś Norwegowie mogą zebrać owoce tej decyzji, ponieważ do rywalizacji z WKS przystąpią bardziej wypoczęci.

Oba zespoły zmierzą się po raz pierwszy w historii. Faworytem jest Norwegia, choć na pewno czeka ją niełatwa przeprawa, bo drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej w rywalizacji z Niemcami pokazała, że ma duży potencjał.

WKS - Norwegia. Mecz 1/16 finału mistrzostwa świata 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz WKS - Norwegia w ramach 1/16 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Erling Haaland i Martin Odegaard to największe gwiazdy reprezentacji Norwegii na mundialu 2026 Justin Setterfield AFP

Piłkarze reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej celebrują gola Nicolasa Pepe na MŚ 2026 Darrian Traynor AFP





Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport