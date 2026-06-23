Wizja FIFA się spełni? Argentyna zrobiła krok. Teraz oczy na innych gigantów

Reprezentacja Algierii otworzyła swoje konto punktowe na mistrzostwach świata. Zamykający 12. dzień turnieju jej mecz z Jordanią zakończył się wygraną reprezentacji z Afryki (2:1). Niżej notowani rywale wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie, lecz pozwolili rywalom na dokonanie zwrotu akcji w drugiej.

Spokojnie temu mogli przyglądać się Argentyńczycy, którzy kilka godzin wcześniej wykonali swoją pracę i ograli Austrię 2:0. Jeszcze wtedy nie byli pewni wygrania grupy, ale po 7:00 polskiego czasu i triumfie Algierii okazało się jasne, że matematycznie nie mogą już spaść z pierwszego miejsca.

Ważny komunikat dla Argentyny. W Miami będzie "piekło". Możliwy szlagier

Tym samym mecz 1/16 finału rozegrają z naszej perspektywy o 0:00 w nocy z 3 na 4 lipca (piątek/sobota). Najważniejsze jest to, że spotkanie zostanie rozegrane w Miami, czyli mieście, gdzie mieszka wielu ich rodaków. Hiszpańscy dziennikarze zaproszeni do programu "El Chiringuito" w swoich analizach kilka dni temu podkreślali, że chcieliby uniknąć konieczności tej konfrontacji. Oponentem obrońców tytułu będzie bowiem druga ekipa z grupy aktualnych mistrzów Europy.

Na ten moment to miejsce zajmuje Urugwaj. Mielibyśmy więc mieć południowoamerykański szlagier. Może się jednak okazać, że dojdzie do przetasowań. Podopieczni Marcelo Bielsy nie prezentują się najlepiej. Mają teraz 2 punkty, w razie przegranej z "La Furia Roja" pożegnają się z imprezą, 2 oczka nie wystarczą do awansu w tabeli trzecich lokat. W razie remisu będą mieć 3 pkt i 0 w bilansie bramkowym. Tu już sprawa wyglądałaby lepiej. Potencjalna wygrana Republiki Zielonego Przylądka nad Arabią Saudyjską (lub odwrotnie) mogłaby zepchnąć Urugwajczyków na 3. pozycję i w razie awansu bój z Meksykiem na Estadio Azteca. To również byłoby duże wyzwanie.

Zawodnicy Bielsy będą chcieli po prostu pokonać mistrzów Europy. Jeśli zrobią to takim samym lub wyższym stosunkiem goli niż Rep. Ziel. Przyl. z Saudyjczykami, to wygrają grupę i trafią na słabszego rywala.

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Dodajmy też, że awans Argentyny z pierwszego miejsca to spełnienie jednej czwartej wizji FIFA. Ułożyła ona grupy w taki sposób, żeby pierwsza czwórka rankingu FIFA (jeszcze Hiszpania, Francja i Anglia) nie mogły spotkać się aż do półfinału, jeśli wygrają swoje grupy. Powiedzmy więcej - Argentyna i Hiszpania wylądowałyby w innych połówkach drabinki, więc nie mogłyby się zmierzyć przed finałem, podobnie jak Francja i Anglia. To coś w stylu "rozstawienia" znanego z turniejów tenisowych. Najbliższe dni pokażą, czy żaden z wyżej wymienionych nie zanotuje wpadki.

Marcelo Bielsa EITAN ABRAMOVICH / AFP AFP

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