Witajcie w Nowym Jorku. Miasto zaczęło oddychać piłką, ale ulice mają swoje problemy

Korespondencja z Nowego Jorku

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że Stany Zjednoczone nie kochają piłki nożnej tak, jak w innych miejscach świata. Od miejscowych da się usłyszeć, że to sport trzeciego lub czwartego wyboru, a zainteresować się futbolem... to znaczy soccerem... w Nowym Jorku jest rzeczą szczególnie trudną. To kulturowy tygiel z tysiącem innych atrakcji do dyspozycji. Nawet wczoraj wracając do hotelu z meksykańskiej restauracji, w której oglądałem mecz z przedstawicielami tej mniejszości, zupełnym przypadkiem wylądowałem w centrum Broadwayu. Akurat odbywała się jakaś premiera, rozłożono czerwony dywan, a ludzi umieszczono za barierkami, by największe gwiazdy mogły spokojnie przejść. W większości miast świata byłoby to coś szczególnego, ale w Nowym Jorku - jak sądzę - jest to codzienność.

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Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

To miasto zaczyna oddychać futbolem

Dlatego ani przez moment nie miałem nadziei, że będąc na wschodnim wybrzeżu zacznę spotykać tłumy Amerykanów w koszulkach swojej reprezentacji - zwłaszcza, że ta gra na Zachodzie. Natomiast po to wymyślono mistrzostwa świata, by atmosferę robili inni.

W Nowym Jorku turniej zaczyna się dopiero 13 czerwca, więc kibice zjeżdżają się właśnie teraz. Jeszcze wczoraj można było mówić o setkach, dziś to już tysiące. Wynajmując hotel na Manhattanie - dzielnicy leżącej w samym sercu "Wielkiego Jabłka" - nie jestem w stanie wyjść na zewnątrz, by nie zderzyć się z tłumem Szkotów (grają w pobliskim - jak na standardy USA - Bostonie), Brazylijczyków, czy Marokańczyków (mecz Brazylia - Maroko zainauguruje turniej w Nowym Jorku). Atmosfera na ulicach nie różni się niczym od tej w najbardziej piłkarskich krajach świata. Uderza jednak po oczach brak kibiców rywala reprezentacji Szkocji. Haitańczycy nie przylecieli do USA. Być może tylko przez brak wizowej zgody ze strony administracji Donalda Trumpa, a być może i tak by ich nie było, bo turniej w Ameryce Północnej jest zdecydowanie najdroższym w historii mistrzostw. Na stadion wejść będą mogli tylko Haitańczycy, którzy mają prawo stałego pobytu w USA.

Aresztowanie na ulicy

Nowy Jork jednocześnie żyje swoim życiem. W Central Parku spotkać można setki biegaczy-amatorów, a na ulicy... aresztowania. Brutalność amerykańskiej policji jest tematem społecznym od lat. Sam miałem okazję zobaczyć - choć na szczęście bez przykrych skutków - jak to działa w praktyce. Do ulicznego handlarza sprzedającego t-shirty z logo New York Knicks - zapewne bez zezwolenia - podeszło dwóch policjantów. Ten nie stawiał oporu, ale słownie dociekał, dlaczego policja zabiera mu jego towar. Mimo braku jakiegokolwiek fizycznego ruchu z jego strony i poddania się wspomnianej dwójce, w ciągu kilku sekund od rozpoczęcia dyskusji otoczyło go około dziesięciu policjantów - którzy zebrali się właściwie nie wiadomo skąd. Cała sytuacja do tego momentu nie wyglądała niebezpiecznie, jednak trudno było odnieść wrażenie, że gdyby w tej chwili uliczny handlarz wykonał jakikolwiek - choćby nieszkodliwy - ruch, zostałby powalony przez tłum napierających na niego mundurowych.

Po kilku dniach w Nowym Jorku można się przyzwyczaić do tej codzienności, ale chyba lepiej ona wygląda, gdy się ją przypudruje na kolorowo. Na przykład koszulkami Brazylii, Maroka i Szkocji.

Aresztowanie na ulicy Nowego Jorku INTERIA.PL

Kibice reprezentacji Szkocji INTERIA.PL

Wnętrze piłkarskiego sklepu przy Times Square INTERIA.PL





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