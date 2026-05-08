Wielkie zdziwienie Trumpa. Nie mógł milczeć, krytykuje FIFA

Kiedy cztery lata temu organizacją mistrzostw świata piłce nożnej mężczyzn zajmowali się Katarczycy, w mediach głośno było o kontrowersjach wokół tej imprezy. "The Guardian" przeprowadził wówczas dziennikarskie śledztwo, w którym ustalono, że ludzie zajmujący się budową stadionów na mundial pracowali w bardzo złych warunkach i bez zabezpieczeń, w wyniku czego ponad 6,5 tysiąca robotników z Azji Południowej straciło życie. Tuż przed startem samej imprezy głośno było o regulaminie wprowadzonym przez organizatorów, zabraniającym m.in. spożywania alkoholu na trybunach. Do tego doszły jeszcze obostrzenia dotyczące stroju kobiet kibicujących na stadionach. Wszystko to sprawiło, że Katarczycy nie uniknęli ostrej krytyki.

Dyskusji nie brakuje także przy okazji organizacji tegorocznej edycji mistrzostw świata w piłce nożnej, które rozegrane zostaną w USA, Meksyku i Kanadzie. Tym razem najgłośniej mówi się o horrendalnych cenach biletów na mecze. Tuż po ostatnim meczu reprezentacji Polski ze Szwecją w barażach okazało się, że za wejściówki na niektóre spotkania zapłacić trzeba nawet kilka tysięcy dolarów.

Donald Trump zaskoczony cenami biletów na mundial. "Nie zapłaciłbym tyle"

O niebywale wysokich cenach biletów dowiedział się Donald Trump. Szczególne zaskoczenie wywołały u niego ceny wejściówek na pierwszy mecz drużyny narodowej USA, w którym Amerykanie zmierzą się z Paragwajem. Ceny na oficjalnej stronie FIFA zaczynają się od "jedynie" 1120 dolarów, a kończą na... 4105 dolarach, a więc o przedziale od około 4 tys. do blisko 14,8 tys. złotych. A mowa tu przecież tylko o meczu fazy grupowej.

"Nie wiedziałem o tym. Szczerze mówiąc, nie zapłaciłbym tyle" - stwierdził prezydent USA w rozmowie z "New York Post", dając do zrozumienia, że FIFA nie powinna żądać aż tak wysokich kwot za obejrzenie meczów mistrzostw świata na żywo.

Ceny za wejście na mecz USA - Paragwaj to jednak zaledwie ułamek kwoty, którą zapłacić trzeba za bilet na finał mistrzostw świata, który odbędzie się 19 lipca. Na ten moment wejściówki na finał nie są dostępne, jednak jeszcze miesiąc temu - jak donosił wówczas "BuckarooBanzai" na platformie - kosztowały one około 56 tys. dolarów (około 201,7 tys. złotych) za miejsce za bramką.

