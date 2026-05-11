Wielkie zaskoczenie przed mundialem. TVP ogłasza ws. Szpakowskiego

Trwa ostatnie odliczanie do rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Tegoroczna edycja prestiżowej imprezy odbywać się będzie w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, a rozpocznie się 11 czerwca i potrwa aż do 19 lipca. W rywalizacji o końcowe trofeum weźmie udział 48 drużyn narodowych, a kibice obejrzeć będą mogli aż 104 mecze.

W tym roku w czempionacie udziału nie weźmie reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana w finale marcowych baraży przegrali bowiem ze Szwecją 2:3 i przekreślili swoje szanse na awans na mundial.

Mimo nieobecności "Biało-Czerwonych" polscy kibice będą mogli na bieżąco śledzić poczynania wszystkich drużyn walczących o tytuł czempiona. Mecze rozgrywane w ramach mistrzostw świata będzie można oglądać na żywo na kanałach TVP (TVP 1, TVP2 i TVP Sport). Wszystkie najważniejsze informacje na temat turnieju będą dostępne również w serwisie Interia Sport.

TVP ujawnia listę komentatorów na mundial. Zabrakło Dariusza Szpakowskiego

Na miesiąc przed startem mundialu Telewizja Polska ujawniła listę dziennikarzy, którzy działać będą przy mistrzostwach w roli komentatorów. Za mikrofonem usłyszymy głosy Roberta Podolińskiego, Mateusza Borka, Jacka Laskowskiego i Grzegorza Mielcarskiego, którzy mecze komentować będą z Ameryki. W Polsce natomiast w gnieździe komentatorskich zasiądą m.in. Maciej Iwański, Radosław Gilewicz, Aleksander Roj, Sławomir Kwiatkowski, Szymon Borczuch, Hubert Bugaj, Frank Dzieniecki, Marcin Feddek, Rafał Kędzior, Krzysztof Lenarczyk, Jan Micygiewicz, Dominik Pasternak, Maciej Piotrowski i Jonasz Zasowski.

Ku zaskoczeniu wielu na liście zabrakło Dariusza Szpakowskiego. Oznacza to, że po raz pierwszy od 40 lat wybitny polski dziennikarz i komentator sportowy nie zrelacjonuje żadnego spotkania mistrzostw świata w piłce nożnej. Redakcja "Przeglądu Sportowego Onet" ustaliła jednak, że 74-latek będzie pojawiał się w studiu TVP przy okazji ważniejszych meczów.

