Wielkie show, późny przełom i absolutny debiut. To działo się nocą na mundialu
Wieczór i noc z środy na czwartek przyniosły nam kolejne mundialowe emocje - zaczęło się od festiwalu bramek między Anglią i Chorwacją (4:2), potem doszło do późnego rozstrzygnięcia w starciu Ghany z Panamą (1:0), a na deser otrzymaliśmy absolutny debiut na MŚ w wykonaniu Uzbekistanu, który zmierzył się z Kolumbią (1:3). Ci fani futbolu, którzy zdecydowali się zarwać tę nockę, z pewnością mogli znaleźć dla siebie kilka intrygujących wątków.
Inauguracyjna seria gier ma mistrzostwach świata 2026 już oficjalnie za nami - w nocy z 17 na 18 czerwca domknęła się pierwsza kolejka starć w grupach K i L i bez dwóch zdań doszło tu do paru ciekawych zwrotów akcji.
MŚ 2026: Anglia - Chorwacja 4:2
Wieczorno-nocne granie rozpoczęli w tym przypadku Anglicy oraz Chorwaci, którzy w pierwszej połowie swego meczu poszli na wymianę ciosów - do przerwy było bowiem 2:2. Po zmianie stron jednak wszystko ułożyło się już całkowicie po myśli "Synów Albionu".
Podopieczni Thomasa Tuchela ostatecznie zatriumfowali 4:2, a kapitan Anglików Harry Kane (autor dubletu) wyrównał mundialowy wynik legendarnego Gary'ego Linekera. Luka Modrić i spółka tym razem, w okolicach północy czasu polskiego, zeszli z murawy AT&T Stadium w Teksasie na tarczy.
Mundial 2026: Ghana - Panama 1:0
W gole nie obrodził za to zdecydowanie kolejny, rozpoczęty o 01.00 mecz - starcie rozegrane między Ghaną oraz Panamą. Przez długi czas w Toronto żaden z zespołów nie był w stanie trafić do siatki rywali, a punkt zwrotny udało się osiągnąć "Czarnym Gwiazdom" dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy.
Wówczas, konkretnie w 95. minucie, do siatki z bliskiej odległości trafił Caleb Yirenkyi, tym samym dając Ghańczykom trzy punkty i niwecząc plany "Los Canaleros" w kwestii wywalczenia sobie historycznego, pierwszego "oczka" w dziejach ich gier na mundialach.
MŚ 2026: Uzbekistan - Kolumbia 1:3
Na deser, o godz. 04.00 czasu środkowoeuropejskiego, dostaliśmy mecz Uzbekistanu z Kolumbią - i już od pierwszego gwizdka można tu było mówić o historycznym wydarzeniu, bowiem dla Uzbeków był to absolutny debiut na imprezie tej rangi co MŚ.
"Białe Wilki" pierwszą połowę współzawodnictwa zakończyły jednak ze stratą jednego gola - wynik w 40. minucie otworzył Daniel Munoz po kapitalnym zagraniu Luisa Diaza. W drugiej części meczu wyrównanie Uzbekistanowi dał swoją dobitką z bliska Abbosbek Fayzullayev, ale już po pięciu minutach - w min. 65 - Diaz doczekał się również i gola swego autorstwa.
Ostatecznie, już w dziewiątej minucie doliczonego do drugiej połowy czasu, wynik na 3:1 dla Kolumbii ustalił Jaminton Campaz.
Mundial 2026: Kiedy kolejne mecze?
Kolejne mecze MŚ 2026 odbędą się 18 czerwca o godz. 18.00 oraz 21.00 czasu polskiego - będą to zmagania Czech z RPA oraz Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy do śledzenia tych spotkań w relacjach tekstowych na żywo w Interii Sport.