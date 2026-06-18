Wielkie show, późny przełom i absolutny debiut. To działo się nocą na mundialu

Inauguracyjna seria gier ma mistrzostwach świata 2026 już oficjalnie za nami - w nocy z 17 na 18 czerwca domknęła się pierwsza kolejka starć w grupach K i L i bez dwóch zdań doszło tu do paru ciekawych zwrotów akcji.

MŚ 2026: Anglia - Chorwacja 4:2

Wieczorno-nocne granie rozpoczęli w tym przypadku Anglicy oraz Chorwaci, którzy w pierwszej połowie swego meczu poszli na wymianę ciosów - do przerwy było bowiem 2:2. Po zmianie stron jednak wszystko ułożyło się już całkowicie po myśli "Synów Albionu".

Podopieczni Thomasa Tuchela ostatecznie zatriumfowali 4:2, a kapitan Anglików Harry Kane (autor dubletu) wyrównał mundialowy wynik legendarnego Gary'ego Linekera. Luka Modrić i spółka tym razem, w okolicach północy czasu polskiego, zeszli z murawy AT&T Stadium w Teksasie na tarczy.

Mundial 2026: Ghana - Panama 1:0

W gole nie obrodził za to zdecydowanie kolejny, rozpoczęty o 01.00 mecz - starcie rozegrane między Ghaną oraz Panamą. Przez długi czas w Toronto żaden z zespołów nie był w stanie trafić do siatki rywali, a punkt zwrotny udało się osiągnąć "Czarnym Gwiazdom" dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy.

Wówczas, konkretnie w 95. minucie, do siatki z bliskiej odległości trafił Caleb Yirenkyi, tym samym dając Ghańczykom trzy punkty i niwecząc plany "Los Canaleros" w kwestii wywalczenia sobie historycznego, pierwszego "oczka" w dziejach ich gier na mundialach.

MŚ 2026: Uzbekistan - Kolumbia 1:3

Na deser, o godz. 04.00 czasu środkowoeuropejskiego, dostaliśmy mecz Uzbekistanu z Kolumbią - i już od pierwszego gwizdka można tu było mówić o historycznym wydarzeniu, bowiem dla Uzbeków był to absolutny debiut na imprezie tej rangi co MŚ.

"Białe Wilki" pierwszą połowę współzawodnictwa zakończyły jednak ze stratą jednego gola - wynik w 40. minucie otworzył Daniel Munoz po kapitalnym zagraniu Luisa Diaza. W drugiej części meczu wyrównanie Uzbekistanowi dał swoją dobitką z bliska Abbosbek Fayzullayev, ale już po pięciu minutach - w min. 65 - Diaz doczekał się również i gola swego autorstwa.

Ostatecznie, już w dziewiątej minucie doliczonego do drugiej połowy czasu, wynik na 3:1 dla Kolumbii ustalił Jaminton Campaz.

Mundial 2026: Kiedy kolejne mecze?

Kolejne mecze MŚ 2026 odbędą się 18 czerwca o godz. 18.00 oraz 21.00 czasu polskiego - będą to zmagania Czech z RPA oraz Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszamy do śledzenia tych spotkań w relacjach tekstowych na żywo w Interii Sport.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Lionel Messi już niedługo może zakończyć karierę. "Niech on gra do 50". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport