Lamine Yamal ma za sobą kolejny słaby mecz. To jedna z nielicznych gwiazd, które na ten mundial "nie dojechały". To samo można powiedzieć o Pedrim, Vitinhi, Bruno Fernandesie czy Julianie Alvarezie.

Generalnie jednak większość wielkich gwiazd "dojechała". Messi, Mbappe, Vinicius, Haaland - wszyscy oni prowadzili swoje reprezentacje do zwycięstw i otrzymywali absolutnie zasłużone nagrody dla najlepszych zawoników poszczególnych meczów.

Problem polega na tym, że Lamine Yamal jako największa gwiazda reprezentacji Hiszpanii również je dostawał - mimo że w meczu z Belgią był cieniem samego siebie. Z Austrią grał o wiele lepiej, ale inni piłkarze zaprezentowali się lepiej od niego.

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Nagroda dla Lamine'a Yamala za ten mecz jest niesprawiedliwa i nie ma co do tego wątpliwości. 18-latek starał się wykręcić coś pożytecznego z każdej swojej akcji, jednak za każdym razem coś poszło nie tak. Lepiej zaprezentowali się chociażby Pau Cubarsi czy Rodri.

Co ciekawe, za spotkanie z Portugalią nagrodę dla najlepszego piłkarza meczu otrzymał właśnie Rodri. Dlaczego tak się stało? Ponieważ pomocnik Manchesteru City... otrzymał najwięcej głosów od kibiców na oficjalnej stronie FIFA.

I tu dochodzimy do sedna. Całe oburzenie części kibiców względem nagród dla Yamala jest całkowicie chybione. Nagrody te są bowiem przyznawane na podstawie głosowania na oficjalnej stronie FIFA. Aby oddać głos, nie trzeba mieć nawet konta na portalu. Decyzji nie podejmują więc żadni eksperci FIFA ani algorytm statystyczny.

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Głos na wybranego piłkarza można oddać od przerwy do końcowych minut spotkania. Piłkarz, który otrzyma ich najwięcej, staje później na ściance z nagrodą w rękach i pozuje do zdjęć. Pretensje można mieć więc tylko do kibiców, którzy głosują na Yamala. Rozsianych po całym świecie i kierujących się zazwyczaj swoją sympatią, co jest naturalne.

Kiedy dany mecz nie posiada jednego nieoczywistego bohatera, który przyćmił wszystkich innych piłkarzy, zazwyczaj dzieje się tak, że nagrodę zdobywa zawodnik cieszący się największą popularnością. Najbardziej medialny i rozpoznawalny. Trudno więc dziwić się temu, że nagroda trafia w ręce Yamala. Do tych wyborów trzeba podchodzić z bardzo dużym dystansem.

Na mundialach w latach 2002 i 2006 laureata wybierała Grupa Techniczna FIFA. Od mundialu 2010 zwycięzcę wskazują kibice w internetowym głosowaniu

Lamine Yamal podczas meczu z Belgią Ulrik Pedersen AFP

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal CARL DE SOUZA AFP





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