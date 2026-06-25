Wielkie kontrowersje w meczu Niemców, od razu zawrzało. "Skandal"

Reprezentacja Niemiec jak na razie przez mundial w USA, Kanadzie i Meksyku przechodziła "suchą stopą". Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna nie bez kłopotów, ale wygrał dwa pierwsze mecze. Dzięki temu do trzeciego spotkania fazy grupowej mógł podchodzić ze spokojem.

W tym rywalem jest ekipa, która przed startem turnieju pojawiała się w typowaniach do roli czarnego konia. Mowa o zespole Ekwadoru, który w turniej wszedł zupełnie odmiennie od Niemców. Najpierw porażka z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a potem sensacyjny remis z debiutującym Curacao.

"Skandal". Zawrzało po tym golu dla Niemców

Wobec tego rywalizacja z Niemcami jest dla Ekwadorczyków meczem o wszystko, meczem o być albo nie być na mundialu. Trzeba przyznać, że gorzej rozpocząć się nie dało. Już w drugiej minucie swoją okazję wykorzystał z zimną krwią Leroy Sane. Wcześniej rywala w głowę kopnął jednak Pavlović. Wydawało się, że nie ma innej możliwości i ten gol zostanie anulowany.

Nic bardziej mylnego. Sędziująca to spotkanie pani arbiter Tori Penso wskazała na środek boiska, a w sieci zawrzało. "Od kiedy po kopnięciu rywala w głowę uznaje się gola? Niezły skandal w New Jersey" - grzmi Wojciech Piela z redakcji "Weszło.com".

"Dużo nowych zasad na tym mundialu. Najnowsza taka, że można kopnąć rywala w głowę w powietrzu bez konsekwencji. I okej, i okej" - wtóruje mu Eryk Szpruch komentator stacji Eleven Sports.

"Stopą w twarz i gol uznany? O co tu chodzi?" - zastanawia się Adrian Olek z Canal + Sport. "To w żadnym wypadku nie może być gol. Tuż przed bramką doszło do ewidentnego faulu" - grzmi hiszpański statystyk MisterChip.

"System VAR na Mistrzostwach Świata to katastrofa i wielka skaza na futbolu. Jeśli dla nich to nie jest faul, oznacza to, że nie mają pojęcia o piłce nożnej i szydzą z tak wspaniałego kraju jak Ekwador. Biorąc pod uwagę uznanie tej bramki oraz wczorajsze anulowanie gola Viniego, jasne jest, co jest najgorszym elementem tych Mistrzostw Świata: VAR" - podsumował brutalnie Tomas Roncero z dziennika "AS".

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