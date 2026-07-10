Wielkie chwile i dramat Francji. Radość zmieszana z obawą

Korespondencja z USA

To Francja stworzyła tego potwora - za jakiego od jakiegoś czasu mogło uchodzić Maroko. W kadrze Maroka jest wielu piłkarzy urodzonych lub wychowanych w Europie, także we Francji. Issa Diop, urodzony w Tuluzie, były młodzieżowy reprezentant Francji, miał zatrzymywać Mbappe - twarz kraju, o którego seniorskiej reprezentacji sam kiedyś myślał. To był symbol całego meczu: francuskie akademie, francuskie przedmieścia, marokańska pamięć rodzinna i wybory tożsamościowe, które sprawiają, że reprezentacja Maroka nie jest tylko reprezentacją jednego państwa, ale także globalnej diaspory. To było jednak za mało na rozpędzającą się machinę, jaką jest ekipa Trójkolorowych.

Mecz Francja - Maroko był też rewanżem za Katar, gdzie Francuzi zatrzymali najpiękniejszą historię poprzedniego mundialu. Wtedy Maroko było pierwszą afrykańską reprezentacją w półfinale mistrzostw świata, ale przegrało 0:2 po golach Theo Hernandeza i Randala Kolo Muaniego. Teraz wróciło już nie jako bajka, której świat kibicuje z sympatii, tylko jako drużyna, której trzeba się bać.

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Pełna dominacja

Okazało się, że nie było czego. Maroko zostało przez Francję zgniecione pod kątem liczby sytuacji, kultury gry, jakości piłkarskiej. Planem underdoga była cierpliwość, niskie ustawienie, ciasnota między formacjami i duża dyscyplina, ale gdy wychodzisz na tak mocnego rywala, żaden plan nie jest doskonały. Francuzi mieli piłkę, ale długo brakowało im tego jednego momentu, który otworzyłby spotkanie.

Największą szansę dostali już w pierwszej połowie. Kylian Mbappe podszedł do rzutu karnego, ale Yassine Bounou zrobił to, co robił na wielkich turniejach już wcześniej: wyczuł intencje strzelca i zatrzymał uderzenie. Przez chwilę można było odnieść wrażenie, że Maroko naprawdę weszło Francuzom do głowy. Że ten mecz zaczyna układać się dokładnie pod scenariusz drużyny Mohameda Ouahbiego: cierpieć, wytrzymać, przeciągnąć faworyta na własne warunki, a potem szukać jednej akcji, jednego stałego fragmentu, jednego błędu.

Do przerwy było 0:0 i to Maroko mogło czuć większą satysfakcję. Francja miała więcej z gry, ale Maroko miało wynik. Zmieniło się to w 60. minucie, gdy Mbappe wrócił do sytuacji, którą wcześniej sam sobie zepsuł. Dostał piłkę z lewej strony, zszedł do środka i uderzył tak, jak uderzają piłkarze, którzy nie noszą w sobie długo wcześniejszej pomyłki. Piłka poleciała poza zasięgiem Bounou i Francja wreszcie przebiła marokański mur.

To był moment, w którym zmieniło się wszystko. Maroko musiało wyjść wyżej, odsłonić przestrzenie, zaryzykować. A Francja jest jedną z najgorszych drużyn świata do gonienia wyniku. Ma szybkość, technikę, zawodników, którzy potrafią zabić mecz wtedy, gdy przeciwnik dopiero próbuje otrząsnąć się po pierwszym ciosie. I sześć minut później było już 2:0. Ousmane Dembele ruszył środkiem, Marokańczycy zbyt długo zostawiali mu miejsce, a on uderzył nisko sprzed pola karnego. Bounou sięgnął piłki, ale nie zatrzymał jej skutecznie. Francja w kilka minut zrobiła to, czego nie potrafiła przez całą pierwszą połowę: zamieniła przewagę jakości na przewagę bramek.

Duże zmartwienie Francuzów

Chwilę później radość Francuzów przykrył jednak niepokój. Mbappe, który dopiero co przełamał marokański mur, po jednym ze starć został ostro zatrzymany przez Issę Diopa. Obrońca Maroka obejrzał żółtą kartkę, ale dużo ważniejszy od samej decyzji sędziego był obrazek z murawy: kapitan Francji przez moment nie podnosił się z boiska, potem próbował rozchodzić ból, ale jego ruchy były coraz mniej swobodne. Gdy schodził, nie było już w nim wcześniejszej energii. Nie zbiegał do linii, nie szukał jeszcze jednego sprintu, tylko ostrożnie opuścił murawę, przy aplauzie francuskich kibiców i spojrzeniach sztabu, dla którego wynik 2:0 nagle przestał być jedyną wiadomością wieczoru. Francja awansowała do półfinału, ale z pytaniem, które może być ważniejsze niż sam awans: w jakim stanie będzie jej najważniejszy piłkarz?

W meczu, którego stawką będzie trzeci z rzędu finał mundialu dla Francji, Trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą starcia Hiszpania - Belgia.

Statystyki meczu Francja 2 - 0 Maroko Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 22 5 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 9 3 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 99 75





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