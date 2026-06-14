Wielki zawód na mundialu. Ancelotti bez wątpliwości. Wie, co było problemem

Marokańczycy nie przestraszyli się ani pięciokrotnych mistrzów świata, ani ponad 80-tysięcznej publiczności zgromadzonej na MetLife Stadium. Od pierwszych minut grali odważnie, agresywnie odbierali piłkę i z dużą łatwością przedostawali się przez brazylijską drugą linię.

Przewagę udokumentowali w 21. minucie. Brahim Díaz dostrzegł wbiegającego pomiędzy obrońców Ismaela Saibariego, a pomocnik Maroka sprytnym uderzeniem przerzucił piłkę nad wychodzącym z bramki Alissonem. Brazylia odpowiedziała jedenaście minut później. Vinícius Junior zszedł z lewej strony do środka i precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Gol gwiazdy Realu Madryt nie zmienił jednak obrazu meczu na tyle, by Brazylijczycy przejęli pełną kontrolę. Po przerwie grali spokojniej i po zmianach dokonanych przez Ancelottiego rzadziej tracili piłkę, ale brakowało im płynności oraz konkretów pod bramką Bono. W końcówce to Maroko mogło przechylić szalę na swoją stronę - Alisson obronił strzał Neila El Aynaouiego, a następnie zatrzymał próbę dobicia.

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Ancelotti nie ukrywał niezadowolenia

Po ostatnim gwizdku Carlo Ancelotti przyznał, że szczególnie pierwsze 45 minut było dalekie od tego, czego oczekiwał od swojej drużyny. - Nie zaczęliśmy dobrze. Trochę mnie to martwiło, ponieważ przegrywaliśmy wiele pojedynków i traciliśmy dużo piłek. Nasza pierwsza połowa nie była dobra. Po przerwie było lepiej. To był trudny mecz, bo Maroko jest bardzo dobrym zespołem - ocenił Włoch.

Selekcjoner wskazał także na brak odpowiedniego balansu i nerwowość towarzyszącą jego piłkarzom podczas inauguracji turnieju.

- Musimy przeanalizować to, co wydarzyło się w pierwszej połowie. Mieliśmy problemy z równowagą zespołu i straciliśmy zbyt wiele piłek. Właśnie w tych elementach możemy się poprawić - mówił.

Ancelotti nie zamierzał jednak przedstawiać remisu jako katastrofy. - Nie jestem rozczarowany wynikiem, ale nie jestem też zadowolony. Nie możemy stracić pewności siebie. Na początku mistrzostw świata wszystko może się wydarzyć. Mundialu nie wygrywa się w pierwszym meczu - podkreślił trener Brazylii.

Włoch zapowiedział również, że skład wystawiony przeciwko Maroku nie musi zostać zachowany na kolejne spotkania. - Muszę korzystać z całej kadry i nie przywiązywać się do jednej wyjściowej jedenastki. Możemy dokonywać zmian w zależności od tego, z kim będziemy grali - zaznaczył.

Vinicius: Musimy dłużej utrzymywać się przy piłce

Znacznie krócej występ Brazylii podsumował Vinícius Junior. Zdobywca jedynej bramki dla Canarinhos przyznał, że jego drużyna musi lepiej kontrolować spotkania. - Pierwszy mecz zawsze jest bardzo trudny. Musimy się poprawiać, dalej rozwijać i dłużej utrzymywać przy piłce - powiedział napastnik.

Bruno Guimaraes zwrócił z kolei uwagę na stan murawy, która jego zdaniem utrudniała Brazylijczykom grę w początkowej fazie spotkania. - Boisko było bardzo suche. Zanim się do niego przyzwyczailiśmy, popełniliśmy wiele błędów przy podaniach. Presja związana z debiutem jest zawsze duża, ale po zdobyciu bramki zaczęliśmy grać lepiej - tłumaczył pomocnik.

Marokańczycy rozczarowani tylko wynikiem

Nastroje w obozie Maroka były zupełnie inne. Remis z jednym z kandydatów do mistrzostwa świata został przyjęty spokojnie, ale trener Mohamed Ouahbi przekonywał, że jego zawodnicy czuli niedosyt.

- Zagraliśmy dobry mecz. Chcieliśmy wygrać, ale taki jest futbol. Rozmawiałem z zawodnikami i wyczułem, że są rozczarowani, ponieważ naprawdę chcieli zwyciężyć - powiedział selekcjoner.

Ouahbi zauważył, że w drugiej połowie intensywność gry jego drużyny spadła między innymi z powodu warunków atmosferycznych. Jednocześnie zapewnił, że przygotowania do kolejnego spotkania rozpoczęły się natychmiast po końcowym gwizdku.

- W drugiej połowie tempo spadło, co było normalne, zwłaszcza ze względu na upał. Teraz liczymy na trzy punkty przeciwko Szkocji. To przeciwnik grający inaczej niż Brazylia, dlatego już zaczynamy pracę - zapowiedział.

Kapitan Maroka Achraf Hakimi podkreślał natomiast klasę przeciwnika.

- Nie było łatwo. Graliśmy przeciwko bardzo trudnemu zespołowi, jednemu z faworytów turnieju. Rozegraliśmy dobry mecz i musimy zachować wszystkie pozytywne rzeczy. Jednocześnie będziemy uczyć się na popełnionych błędach - stwierdził obrońca.

Po pierwszej kolejce Brazylia i Maroko mają po jednym punkcie. 19 czerwca Canarinhos zmierzą się w Filadelfii z Haiti, natomiast Marokańczyków czeka rozgrywane w Bostonie spotkanie ze Szkocją.

Carlo Ancelotti MARINA UEZIMA / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

Vinicius Junior EDUARDO CARMIM AFP





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