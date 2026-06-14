Wielki zawód, mecz Brazylii i brytyjska lekcja. To działo się nocą na mundialu

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Za nami już trzecia noc piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Emocje rozpoczęły się od rywalizacji Kataru ze Szwajcarią, a remis 1:1 sprawił, że Helwetów można uważać za ekipę, która zawiodła do tej pory najbardziej. Do podziału punktów doszło także w Nowym Jorku, gdzie z Marokiem zmierzyła się Brazylia. Na sam koniec piłkarskiej nocy Haiti otrzymało lekcję brytyjskiego futbolu od Szkotów.

Piłkarze reprezentacji Brazylii
Piłkarze reprezentacji BrazyliiUlrik Pedersen/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Powoli rozkręcają się niedawno rozpoczęte piłkarskie mistrzostwa świata. W trzecią noc zmagań w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku już doszło do wielkiego hitu, czyli rywalizacji Brazylii z Marokiem. Do tego nie zabrakło wielkiej sensacji oraz typowego brytyjskiego futbolu.

Katar - Szwajcaria 1:1

Jeszcze w sobotę o godz. 21:00 czasu polskiego na San Francisco Bay Area Stadium do gry przystąpiły reprezentacje Kataru oraz Szwajcarii. Zdecydowanymi faworytami była ekipa z Europy. I starała się to szybko potwierdzić. Zespół Murata Yakina po solidnym początku już w 13. minucie wywalczył sobie rzut karny. Do niego podszedł Breel Embolo, który pewnie umieścił piłkę w siatce.

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Nic nie zapowiadało, jakoby Katar miał doprowadzić do remisu. Z perspektywy boiska bliżej było do drugiego gola Helwetów niż ewentualnego wyrównania. A jednak nadeszła niespodzianka. W doliczonym czasie gry Katarczycy za sprawą Boualema Khoukhi'ego wyrównali i ustalili wynik meczu na 1:1. Bez wątpienia zespół z Europy rozczarował, a wręcz zawiódł swoją postawą. Przedstawiciel Azji natomiast zdobył pierwszy w swojej historii punkt w finałach mistrzostw świata.

Brazylia - Maroko 1:1

Niedługo po ostatnim gwizdku w Kalifornii cały piłkarski świat skupił się na Nowym Jorku. Tam bowiem doszło do jednego z największych hitów całej fazy grupowej: Brazylia - Maroko. Nadspodziewanie dobrze spotkanie zaczęła czwarta ekipa poprzednich mistrzostw. Tworzyła składne akcje i zagrażała bramce strzeżonej przez Alissona Beckera.

W 21. minucie podanie Brahima Diaza wykorzystał Ismael Saibari i wyprowadził Maroko na prowadzenie. Odpowiedź nadeszła jednak błyskawicznie. W 32. minucie w polu karnym dryblingiem popisał się Vinicius Junior, a następnie mocnym strzałem doprowadził do remisu.

Druga połowa już taka owocna w trafienia nie była. Choć obie ekipy nie mogły znaleźć sposobu na rywala zdecydowanie można powiedzieć, że był to jeden z najlepszych meczów tego turnieju do tej pory. I tego nie zmieni nawet podział punktów (1:1).

Haiti - Szkocja 0:1

O godz. 3:00 czasu polskiego w Bostonie do walki o punkty do tabeli grupy C przystąpiły ekipy Haiti i Szkocji. Kolejny raz faworytem byli piłkarze z Europy. Od samego początku właściwie nie opuszczali połowy rywali. W 28. minucie po niemałym zamieszaniu i rykoszecie do siatki trafił John McGinn. Do tego po chwili próbował Scott McTominay, lecz jego najgroźniejszy strzał zatrzymał się na słupku.

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Druga część spotkania to już zupełnie inna Szkocja. Haiti wzięło sprawy w swoje ręce i atakowało zdecydowanie częściej. Zespół Steve'a Clarke'a postawił na defensywę oraz typowy brytyjski styl gry. Była gra długim podaniem, był fizyczny futbol. Co więcej, drużyna z Wysp Brytyjskich "kradła" czas, jak tylko mogła. Faulowała, kiedy miała i musiała zbliżając się do ważnej wygranej.

Finalnie Szkoci dociągnęli prowadzenie do ostatniego gwizdka i mogli świętować zdobycie trzech punktów (1:0). Lepiej w piłkę grali jednak długimi momentami Haitańczycy.

Co ciekawe, nie jest to koniec piłkarskich emocji. O godz. 6:00 rozpoczęło się starcie Australii z Turcją. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu można śledzić w serwisie Interia Sport.

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