Wielki wyczyn Francuzów, piąty przypadek w historii. Są też Polacy

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

To był mecz piłkarski, ale śmiało można go nazwać "koncertem" reprezentacji Francji. "Trójkolorowi" nie dali szans rywalom z Maroka, a do tego zapisali kolejne karty historii. Jedna z ciekawostek prowadzi do... Grzegorza Laty i Andrzeja Szarmacha. Chodzi o bramkostrzelność na danym turnieju MŚ. Wszystko wyliczył znany hiszpański statystyk.

Ousmane Dembele wskakuje na Kyliana Mbappe. Reprezentacja Francji cieszy się z gola
Ousmane Dembele i Kylian MbappeMaddie Meyer - FIFAGetty Images

W 72. minucie meczu reprezentacji Francji z Marokiem napisała się historia mistrzostw świata. "Trójkolorowi" weszli do ścisłego grona zespołów, które w danym mundialu miały dwóch piłkarzy z co najmniej pięcioma golami. Wtedy właśnie na ten pułap dzięki pokonaniu Bono wszedł Ousmane Dembele. Kylian Mbappe był na nim już wcześniej, po starciu 1/16 finału ze Szwecją.

Wcześniej w historii czempionatu globu widzieliśmy tylko cztery takie przypadki. Co ciekawe, jeden z nich dotyczy naszej kadry narodowej pod wodzą Kazimierza Górskiego sprzed 52 lat.

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Węgry, MŚ 1938: György Sárosi - 5 goli, Gyula Zsengellér - 5 goli

Brazylia, MŚ 1958: Pele - 6, Edvaldo Izidio Netto (Vava) - 5

Polska, MŚ 1974: Grzegorz Lato (7) i Andrzej Szarmach (5)

Brazylia, MŚ 2002: Ronaldo (8), Rivaldo (5)

Wszystko wyliczył hiszpański statystyk Alexis Martin-Tamayo Blazquez, znany w sieci pod pseudonimem MisterChip. Jak widać, w zestawieniu nie brakuje legend światowej piłki.

Francja gra bardzo dobrze, jej wyczyny zmuszają statystyków do sięgania do głębokiej historii. Kibice mogą się powoli zastanawiać, czy któryś z tej dwójki będzie faworytem do wygrania Złotej Piłki, a przecież nie można zapominać o Michaelu Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium jeszcze nie odblokować się strzelecko na tej imprezie.

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Piłkarz w niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu wykonuje gest złożonych dłoni, stojąc na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Trener w garniturze energicznie gestykuluje przy linii bocznej boiska, koncentrując uwagę na wydarzeniach podczas meczu, w tle asystenci i zawodnicy obserwują sytuację.
Selekcjoner wicemistrzów świata Didier DeschampsLOIC VENANCEAFP


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