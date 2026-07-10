Wielki wyczyn Francuzów, piąty przypadek w historii. Są też Polacy

W 72. minucie meczu reprezentacji Francji z Marokiem napisała się historia mistrzostw świata. "Trójkolorowi" weszli do ścisłego grona zespołów, które w danym mundialu miały dwóch piłkarzy z co najmniej pięcioma golami. Wtedy właśnie na ten pułap dzięki pokonaniu Bono wszedł Ousmane Dembele. Kylian Mbappe był na nim już wcześniej, po starciu 1/16 finału ze Szwecją.

Wcześniej w historii czempionatu globu widzieliśmy tylko cztery takie przypadki. Co ciekawe, jeden z nich dotyczy naszej kadry narodowej pod wodzą Kazimierza Górskiego sprzed 52 lat.

Mbappe i Dembele jak Lato i Szarmach. Ależ ciekawostka. 5. raz w dziejach

Węgry, MŚ 1938: György Sárosi - 5 goli, Gyula Zsengellér - 5 goli

Brazylia, MŚ 1958: Pele - 6, Edvaldo Izidio Netto (Vava) - 5

Polska, MŚ 1974: Grzegorz Lato (7) i Andrzej Szarmach (5)

Brazylia, MŚ 2002: Ronaldo (8), Rivaldo (5)

Wszystko wyliczył hiszpański statystyk Alexis Martin-Tamayo Blazquez, znany w sieci pod pseudonimem MisterChip. Jak widać, w zestawieniu nie brakuje legend światowej piłki.

Rozwiń

Francja gra bardzo dobrze, jej wyczyny zmuszają statystyków do sięgania do głębokiej historii. Kibice mogą się powoli zastanawiać, czy któryś z tej dwójki będzie faworytem do wygrania Złotej Piłki, a przecież nie można zapominać o Michaelu Olise. Gwiazdor Bayernu Monachium jeszcze nie odblokować się strzelecko na tej imprezie.

Mbappe i Dembele Shaun Botterill Getty Images

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Selekcjoner wicemistrzów świata Didier Deschamps LOIC VENANCE AFP





Czechy - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport