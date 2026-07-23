Wielka zmiana po mundialu. Ogłosili światu, to on jest najlepszy na świecie

Reprezentacja Hiszpanii przez całe mistrzostwa świata miała kilku swoich bohaterów - przez Mikela Merino, który dawał kolejne awanse po golach w ostatniej chwili, aż do Ferrana Torresa, który strzelił bramkę na wagę zwycięstwa w wielkim finale. W żadnych spotkaniu nie był to jednak Lamine Yamal.

Gwiazdor FC Barcelony nie dowiózł przesadnie wysokiej formy na mundial i nie odegrał żadnej większej roli na murawie - za wyjątkiem wywalczenia rzutu karnego w starciu z Francuzami. To jednak nie przeszkodziło portalowi "Transfermarkt.de" w podniesieniu jego wyceny do poziomu, który daje mu pierwsze miejsce na świecie.

Jeszcze w 2025 roku aż trzech zawodników na świecie było wycenianych na kwotę 200 mln euro - Kylian Mbappe, Erling Haaland oraz Lamine Yamal. Jeszcze przed mistrzostwami świata Francuz spadł jednak na trzecie miejsce i to ze znaczną stratą, bo aż 20 mln względem głównych rywali.

Po aktualizacji cen, która nastąpiła 22 lipca, Norweg i Hiszpan nadal znajdują się na pierwszym miejscu, jednak teraz ich wartość wynosi aż 220 mln euro. Kylian Mbappe z kolei wyceniany jeszcze niedawno był na 180 mln euro, a obecnie przy jego nazwisku ponownie widnieje liczba 200.

Podobnie, jak cała trójka, wzrost wyceny o 20 mln euro zaliczył także Michael Olise, który obecnie jest 4. na światowej liście. Skrzydłowy Bayernu Monachium wyceniany jest na kwotę 170 mln euro. TOP 5 zamyka z kolei Jude Bellingham. Anglik, który wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji "Trzech Lwów" przywiózł z Ameryki brąz, obecnie wyceniany jest na 160 mln euro - o 30 mln więcej, niż miało to miejsce przed mistrzostwami świata.

O ile jednak wzrost cen Haalanda, Mbappe, Olise i Bellighama po mundialu ma sens, bowiem byli oni głównymi gwiazdami swoich reprezentacji, tak identyczny wzrost wyceny piłkarza FC Barcelony może nieco zaskakiwać. We wszyatkich ośmiu spotkaniach strzelił on tylko jedną bramkę (z Arabią Saudyjką) i zanotował jedną asystę (w meczu z Francją).

Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal MAURO PIMENTEL AFP





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