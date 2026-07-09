Wielka wpadka Yamala. 18-latek uderza. "Muszą się zamknąć". Burza wokół gwiazdy

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Forma Lamine'a Yamala na tym mundialu jest obiektem sporej krytyki. W meczu 1/8 finału przeciwko reprezentacji Portugalii 18-latek z Barcelony zaprezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Teraz odpowiedział, w jaki sposób podchodzi do negatywnych komentarzy na swój temat. - Kiedy jesteś w formie, wszyscy muszą się zamknąć - mówił piłkarz Dumy Katalonii.

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Lamine YamalAyman ArefAFP

Gwiazda Lamine'a Yamala nie błyszczy najjaśniej podczas tegorocznego mundialu. 18-latek z Barcelony nadal nie strzelił gola, ma tylko jedną asystę. Przeciwko Portugalii zaliczył bardzo słaby występ.

Yamal miał w końcu pokazać, że jest zawodnikiem na światowym poziomie. W klubie udowadnia to regularnie, ale na mundialu nadal czeka na swój pierwszy spektakularny mecz.

W starciu z Austrią był już bliski swojej optymalnej formy, ale później znowu zaprezentował się słabo. Po starciu z Portugalią spadła na niego fala krytyki. Wszyscy oczekują bowiem od niego o wiele więcej. Tamten występ był dla niego wpadką, więc w starciu z Belgią będzie miał cos do udowodnienia.

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Yamal odpowiada krytykom. Póki co na konferencji, boisko w piątek

O tę kwestię Lamine Yamal został zapytany na konferencji przed meczem z Belgią. Reprezentant Hiszpanii wytłumaczył, w jaki sposób podchodzi do krytyki. Okazuje się, że stanowi ona dla niego dodatkową motywację.

- Traktuję ją jako coś pozytywnego. Są dni, kiedy mówisz: "Cholera, nie rozumiem, dlaczego mi to mówią". Ale w dni, kiedy jesteś w formie, wszyscy muszą się zamknąć - odparł Lamine Yamal.

Później 18-letni reprezentant w Hiszpanii dodał, że nie zdarzyło mu się jeszcze cierpieć z powodu krytyki, jaka spadła na niego po słabszym meczu.

To, że na prowokacje i krytykę Yamal potrafi odpowiedzieć na boisku w najlepszym możliwym stylu, udowodnił dwa lata temu. Przed półfinałem Euro 2024 Adrien Rabiot powiedział, że jeśli Lamine chce zagrać w finale, będzie musiał dać z siebie więcej niż do tej pory.

Hiszpania wygrała tamto spotkanie 2:1, a Lamine Yamal strzelił cudownego gola strzałem w samo "okienko" w 21. minucie. Wcześnie przedryblował jeszcze wspomnianego wcześniej Rabiota.

Czy w starciu z Belgią w ćwierćfinale mistrzostw świata Lamine Yamal pokaże wreszcie najlepszą wersję siebie? To spotkanie zostanie rozegrane w piątek 10 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Tym razem Hiszpania wystąpi w Los Angeles. Arbitrem tego spotkania będzie Michael Oliver.

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Lamine YamalPABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP
Młody mężczyzna w sportowej kurtce w barwach Hiszpanii trzyma kolorową piłkę do piłki nożnej w jednej dłoni, patrząc w bok.
Lamine Yamal Florencia Tan JunAFP
Piłkarz w białej koszulce z nazwiskiem Lamine Yamal i numerem 19 na plecach stoi na murawie, patrząc w bok; w prawym górnym rogu znajduje się wstawiona grafika z czarno-białym zdjęciem innego piłkarza oraz fragmentem wpisu z mediów społecznościowych.
Lamine Yamal zareagował na zachowanie hiszpańskich kibicówGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP - instagram.com/lamineyamal/AFP


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