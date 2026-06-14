Wielka wpadka podczas meczu mundialu, jest reakcja FIFA. Sami się przyznali

Zmagania w grupie B podczas piłkarskich mistrzostw świata zainaugurował mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, współgospodarze mundialu podzielili się w tym spotkaniu punktami z rywalami (1:1). Następnego dnia w San Francisco rozegrano z kolei starcie Szwajcarii z Katarem, to drużyna z Europy była faworytem do wygranej i objęcia prowadzenia w grupie B.

Dość nieoczekiwanie jednak Helweci "tylko" zremisowali 1:1, wynik spotkania z rzutu karnego w 17. minucie otworzył Breel Embolo, z kolei w doliczonym czasie gry piłkę we własnej bramce umieścił Miro Muheim, który niefortunnie interweniował przy centrze rywali.

Podczas spotkania wiele mówiło się nie tylko o problemach Szwajcarów z zaakcentowaniem swojej przewagi, ale też tym, co działo się przy okazji podyktowania rzutu karnego dla piłkarzy z Europy.

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Jedenastkę dla podopiecznych Murata Yakina podyktowano po tym, jak bramkarz Katarczyków Mahmuad Abunada próbując interweniować we własnej szesnastce, nie trafił w piłkę, wpadł za to w Remo Freulera.

Sytuacja miała miejsce po centrze Szwajcarów z prawego skrzydła, najpierw Denis Zakaria dogrywał do Embolo, ten zgrywał głową w kierunku Freulera. Na pierwszy rzut oka, przy drugim z zagrań Szwajcar znajdował się na pozycji spalonej, jednak finalnie sędzia nie dopatrzył się naruszenia przepisów, co dziwiło m.in. polskich kibiców komentujących przebieg meczu w mediach społecznościowych.

"Serio tam nie było spalonego?" - dopytywał jeden z internautów w serwisie X. "Wyglądało na ewidentnego spalonego" - odpowiadał kolejny z kibiców. Tego typu wpisów było więcej, a fanów zastanawiała nie tylko sama ta sytuacja, ale też decyzja realizatorów, by... nie pokazać powtórki z wyrysowaniem linii, która rozwiałaby wątpliwości i potwierdziłaby słuszność ruchu arbitra głównego o braku odgwizdania spalonego i podyktowania rzutu karnego.

Jak okazało się kilka godzin później, powtórki nie pokazano, ponieważ doszło do awarii, do czego przyznali się pracownicy medialnego departamentu FIFA. Stosowne oświadczenie pojawiło się na profilu tego oddziału.

Podczas meczu Katar kontra Szwajcaria w San Francisco krótka awaria techniczna uniemożliwiła wygenerowanie grafiki animacji spalonego przed rzutem karnym przyznanym Szwajcarii w 14. minucie. Problem został szybko rozwiązany

Jak dodano, wspomniany problem nie dotyczył systemu VAR, który "postępował zgodnie z normalną procedurą w sprawdzaniu decyzji podjętej na boisku". "Linie użyte przez VAR do sprawdzenia pozycji odpowiednich zawodników nie wskazały, że atakujący zawodnik znajdował się na pozycji spalonej w żadnej z dwóch sytuacji bezpośrednio poprzedzających decyzję o rzucie karnym" - dodano, dając tym samym do zrozumienia, że zdaniem FIFA arbiter, wspierany przez sędziów VAR, nie popełnił błędu.

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