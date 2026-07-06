Wielka Norwegia zakończyła sen Brazylii. Nieprawdopodobny Erling Haaland

Korespondencja z New Jersey

Ten mecz otworzył u mnie dwie migawki z przeszłości - tej całkiem bliskiej i tej odległej. Pierwsza to przypadkowe spotkanie z norweskim dziennikarzem przed pierwszym meczem Norwegów na turnieju - wygranym 4:1 z Irakiem. - Ale macie złote pokolenie. Pewnie oczekiwania wysokie - zagadałem. - Staram się ich nie mieć, bo można się bardzo rozczarować. Ale to, że się staram, nie znaczy, że mi się udaje - odpowiedział. Dziś musi mieć bardzo udany wieczór.

Druga migawka to wspomnienie z młodości. Mecz Norwegia - Brazylia na mundialu w 1998. I słowa komentatora: Brazylia nigdy jeszcze nie pokonała Norwegii. Od tego czasu, czyli spotkania, w którym grał Stale Solbakken, obecny selekcjoner, nie było okazji, by to się zmieniło, ale słowa te wróciły w niedzielne popołudnie na stadionie w New Jersey. Bo przecież, jeśli żadna, nawet przeciętna Norwegia, nigdy nie przegrała nawet z najmocniejszymi Brazyliami, czemu miałaby przegrać ta najlepsza w historii z dość przeciętnymi - w skali ostatniego stulecia - Canarinhons?

Te myśli poszły ze sobą w parze, choć momentami można było mieć wrażenie, że norweska maszyna natrafiła na ścianę. Skandynawowie przejęli posiadanie piłki, ale nie byli w stanie przedzierać się przez brazylijski mur. Aż do ostatniego kwadransa, gdy Erling Haaland - najpierw głową z bliska, później lewą nogą z dystansu - sprawił, że w USA wielokrotnie zobaczymy jeszcze wiosłowanie kibiców i słynne już "RUUU".

Carlo Ancelotti przed meczem przekonywał, że Brazylia nie potrzebuje specjalnego "planu anty-Haaland". Po pierwszej połowie można było powiedzieć inaczej: Brazylia rzeczywiście nie grała wyłącznie przeciwko Haalandowi, którego w tym meczu było niewiele. Ale to ten typ napastnika, że w każdej chwili może strzelić gola. Albo dwa. Albo więcej. Tym razem wybrał tę drugą opcję.

Długo bez bramek w meczu Brazylia - Norwegia

Zanim Erling Haaland strzelił gola w swoim piętnastym (!!!) kolejnym meczu dla Norwegów, już w 3. minucie Skandynawowie wrzucili Brazylię w stan alarmowy. Szybka, bezpośrednia akcja, podanie Alexandra Sorlotha, strzał Berga i piłka w siatce. Norwegowie ruszyli do radości, Brazylijczycy na moment zamarli, ale po chwili podniesiona chorągiewka i analiza VAR odebrały im prowadzenie. Spalony. Gol nieuznany. Ale sygnał był jasny: to nie miała być Norwegia czekająca wyłącznie na cud Haalanda.

I w pierwszych minutach rzeczywiście wyglądało, jakby Norwegowie chcieli dopisać do tej historii nowy rozdział. Grali odważnie, momentami mieli więcej piłki, szukali Nusy, Sorlotha i Haalanda. Brazylia długo nie potrafiła złapać rytmu. Gdy już jednak przedostała się pod pole karne, natychmiast pachniało bramką, bo Norwegowie zostawiali za dużo miejsca Viniciusowi Juniorowi.

Największy moment pierwszej połowy przyszedł w 13. minucie. Matheus Cunha wpadł w pole karne, Kristoffer Ajer interweniował, sędzia najpierw puścił grę, ale po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Decyzja od razu wywołała dyskusję, bo powtórki sugerowały, że Norweg mógł musnąć piłkę. Brazylia dostała jednak prezent, którego nie potrafiła rozpakować.

Do piłki podszedł Bruno Guimaraes. Nie Vinicius, nie Cunha, nie Martinelli. Bruno wziął rozbieg z charakterystycznym zatrzymaniem, uderzył, ale Orjan Nyland wyczuł intencje i odbił piłkę. Norweski bramkarz nie tylko utrzymał wynik 0:0. Uratował też psychikę własnej drużyny w momencie, w którym mecz mógł wymknąć się jej z rąk.

Eksperci oburzeni po meczu na mundialu. "Dlaczego sędzia był pobłażliwy?". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Od tej chwili Brazylia zaczęła przejmować kontrolę. Norwegia wciąż potrafiła długo utrzymywać się przy piłce, ale robiła to coraz bardziej nerwowo. Zbyt wiele podań było niedokładnych, zbyt wiele akcji kończyło się stratą w miejscu, z którego Brazylijczycy mogli natychmiast ruszyć z kontrą. Vini coraz częściej dostawał izolację po lewej stronie, Martinelli szukał wejść za plecy obrońców, a Cunha próbował wiązać stoperów.

W 30. minucie Brazylia była bardzo blisko, gdy akcja prawą stroną skończyła się dograniem w pole karne, a piłka przemknęła przez sektor, w którym wystarczyło tylko dołożyć nogę. Kilka minut później Vini znów zakręcił rywalami w polu karnym i Nyland musiał interweniować. Norwegia odpowiadała rzadziej, ale samo nazwisko Haalanda wystarczało, by brazylijska defensywa nie mogła ani na sekundę wyłączyć czujności. W 38. minucie napastnik Manchesteru City próbował sprytnego lobu/haka nad Alissonem. Chwilę później zgrał piłkę do Martina Odegaarda, którego strzał został zablokowany.

To była połowa dziwna: bez gola, ale z intensywnością meczu, który cały czas wisiał na cienkiej linie. Brazylia miała rzut karny, coraz większą przewagę i więcej jakości pod polem karnym. Norwegia miała anulowaną bramkę, Nylanda w roli bohatera i Haalanda jako stałe zagrożenie, nawet kiedy przez długie fragmenty nie dostawał dobrych piłek.

Ale gdy dostał, to wprowadził Norwegów do najlepszej ósemki świata. Brazylia trafiła jeszcze z rzutu karnego za sprawą Neymara, ale to działo się już po doliczonym czasie gry, więc był to gol na pocieszenie.

A skoro Norwegowie w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Meksyk - Anglia, to nawet tamtemu norweskiemu dziennikarzowi nie przyjdzie do głowy kolejna myśl, żeby lepiej nie mieć oczekiwań.

Statystyki meczu Brazylia 1 - 2 Norwegia Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 14 9 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 6 3 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 88 134





Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport