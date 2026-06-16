Wielka kontrowersja na mundialu, trener się wściekł. To zrobił sędziemu

W grupie G mistrzostw świata 2026 za głównego faworyta do awansu bez dwóch zdań uchodzi Belgia, natomiast mocnym kandydatem do przedarcia się do kolejnego etapu mundialu zdaje się być także Egipt. Spotkanie między tymi dwoma zespołami bez dwóch zdań było więc - w odpowiedniej skali - piłkarskim hitem.

W potyczce tej doszło ostatecznie do remisu 1:1, przy czym ani jednego gola nie strzeliły tu "Czerwone Diabły" - ich oponenci po prostu oprócz trafienia na 1:0 odnotowali też potem bramkę samobójczą. Być może jednak "Faraonowie" skończyliby rywalizację w glorii zwycięzców, gdyby pod koniec meczu sędzia odgwizdał (co najmniej) rzut wolny na ich korzyść...

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W 89. minucie doszło bowiem do nietypowej sytuacji - w kierunku Mostafy Ziko posłana została długa piłka, ale ten nie był w stanie wykorzystać sposobności do oddania strzału, bowiem powstrzymał go Maxim De Cuyper, natomiast Belg zrobił to praktycznie chwytając go w pół:

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Sędzia główny spotkania, Ramon Abatti, nie dopatrzył się tu przewinienia i nie zatrzymał gry, ku wściekłości selekcjonera Egipcjan Hossama Hassana, który... postanowił odwzorować tę sytuację w burzliwej dyskusji z jednym z arbitrów. Nawet tak dramatyczne gesty jednak, jak łatwo się domyśleć, niewiele wskórały.

MŚ 2026: Przed Egiptem potyczka z Iranem

Egipt swój kolejny mecz na MŚ 2026 rozegra 22 czerwca o godz. 03.00 według czasu środkowoeuropejskiego, mając za przeciwnika Nową Zelandię, a więc ekipę powracającą na mundial po 16 latach.

Belgia z kolei kilka godzin wcześniej, o 21.00 21 czerwca spróbuje swych przeciwko Iranowi, a więc drużynie, wokół której narosło dotychczas mnóstwo napięcia mającego podłoże polityczne i związanego z obecnymi stosunkami na linii Teheran Waszyngton.

Mistrzostwa zakończą się za nieco ponad miesiąc - 19 lipca.

MŚ 2026 Dan Mullan AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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