Wielka klęska, już odpadli z mundialu. Trener zabrał głos, to może być koniec

Piłkarska reprezentacja Turcji nie ma przesadnie bogatej historii jeśli mowa o jej występach na mistrzostwach świata - po debiucie na mundialu w 1954 roku musiała ona czekać na kolejne pojawienie się na czempionacie aż do XXI wieku.

W 2002 roku "Gwiazdy Półksiężyca" zdołały zająć świetne, trzecie miejsce na turnieju, po czym... znów zniknęły z mundialowych radarów na dłuższy czas, wracając na MŚ w roku 2026. Ta ostatnia przygoda już teraz zasługuje jednak na miano zdecydowanie nieudanej.

Turcy bowiem po dwóch dotychczasowych meczach za Atlantykiem mają na swym koncie... dwie porażki, kolejno z Australią oraz Paragwajem i absolutne zero procent szans na przedarcie się do 1/16 finału. Po zakończonych zmaganiach z ekipą "Guaranich", pieczętujących odpadnięcie z mistrzostw, głos zabrał selekcjoner tureckiego zespołu Vincenzo Montella.

MŚ 2026: Trener Turcji gorzko po odpadnięciu z turnieju. "Przeznaczenia nie da się uniknąć"

"Jestem bardzo zasmucony. Naród miał wielkie oczekiwania wobec nas i nasze oczekiwania wobec samych siebie były również bardzo wysokie. Jest mi też przykro w imieniu naszej federacji. Doskonale wiem, jak ciężko pracowali zawodnicy" - orzekł Włoch.

"Normalnie coś takiego zdarza się raz na 50 meczów. W dwóch spotkaniach oddaliśmy 65 strzałów [by być precyzyjnym, wedle oficjalnych statystyk, były to 62 strzały - dop. red.], nie chcę nawet wspominać o posiadaniu piłki. Los nie był po naszej stronie. Powiedziałem piłkarzom: 'Daliście z siebie wszystko'" - podkreślił.

Jak to mówią, nie da się uniknąć przeznaczenia

Mundial 2026: Turcy pożegnają się z turniejem meczem z USA

Dla 52-latka to prawdopodobnie ostatnie dni w roli trenera tureckiej kadry, którą przejął we wrześniu 2023 roku. W teorii jego umowa miała być ważna do końca lipca 2028 r., czyli wygasłaby po zakończeniu następnego Euro, ale jego rozbrat z reprezentacją może nadejść naprawdę prędko.

Jeśli mowa o MŚ 2026, to przed "Gwiazdami Półksiężyca" już tylko mecz o honor przeciwko współgospodarzom turnieju, USA. Do spotkania dojdzie dokładnie 26 czerwca o godz. 04.00.

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Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

MŚ 2026 Dan Mullan AFP





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