Wielka klęska, już odpadli z mundialu. Trener zabrał głos, to może być koniec

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Turcji po 24 latach powróciła na mundial, natomiast już można być pewnym, że nie powtórzy ona swego sukcesu sprzed ponad dwóch dekad, kiedy to zajęła trzecie miejsce na turnieju. Podopieczni trenera Vincenzo Montelli przegrali dwa pierwsze mecze w grupie i nie mają już szans na fazę pucharową, a sam selekcjoner dosadnie skomentował porażkę. Bardzo możliwe, że niebawem czekać go będzie zwolnienie.

Vincenzo Montella w czarnym garniturze, obok piłkarz w białym stroju Turcji podczas MŚ 2026.
MŚ 2026: Vincenzo Montella zabrał głos po klęsce TurcjiAnadoluGetty Images

Piłkarska reprezentacja Turcji nie ma przesadnie bogatej historii jeśli mowa o jej występach na mistrzostwach świata - po debiucie na mundialu w 1954 roku musiała ona czekać na kolejne pojawienie się na czempionacie aż do XXI wieku.

W 2002 roku "Gwiazdy Półksiężyca" zdołały zająć świetne, trzecie miejsce na turnieju, po czym... znów zniknęły z mundialowych radarów na dłuższy czas, wracając na MŚ w roku 2026. Ta ostatnia przygoda już teraz zasługuje jednak na miano zdecydowanie nieudanej.

Turcy bowiem po dwóch dotychczasowych meczach za Atlantykiem mają na swym koncie... dwie porażki, kolejno z Australią oraz Paragwajem i absolutne zero procent szans na przedarcie się do 1/16 finału. Po zakończonych zmaganiach z ekipą "Guaranich", pieczętujących odpadnięcie z mistrzostw, głos zabrał selekcjoner tureckiego zespołu Vincenzo Montella.

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"Jestem bardzo zasmucony. Naród miał wielkie oczekiwania wobec nas i nasze oczekiwania wobec samych siebie były również bardzo wysokie. Jest mi też przykro w imieniu naszej federacji. Doskonale wiem, jak ciężko pracowali zawodnicy" - orzekł Włoch.

"Normalnie coś takiego zdarza się raz na 50 meczów. W dwóch spotkaniach oddaliśmy 65 strzałów [by być precyzyjnym, wedle oficjalnych statystyk, były to 62 strzały - dop. red.], nie chcę nawet wspominać o posiadaniu piłki. Los nie był po naszej stronie. Powiedziałem piłkarzom: 'Daliście z siebie wszystko'" - podkreślił.

Jak to mówią, nie da się uniknąć przeznaczenia
oświadczył Montella.

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Dla 52-latka to prawdopodobnie ostatnie dni w roli trenera tureckiej kadry, którą przejął we wrześniu 2023 roku. W teorii jego umowa miała być ważna do końca lipca 2028 r., czyli wygasłaby po zakończeniu następnego Euro, ale jego rozbrat z reprezentacją może nadejść naprawdę prędko.

Jeśli mowa o MŚ 2026, to przed "Gwiazdami Półksiężyca" już tylko mecz o honor przeciwko współgospodarzom turnieju, USA. Do spotkania dojdzie dokładnie 26 czerwca o godz. 04.00.

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Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwony narożny chorągiewka umieszczona na zielonej murawie boiska piłkarskiego, wokół puste trybuny stadionu i fragmenty zadaszenia, w tle widoczne wzgórza oraz niebo bez chmur.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
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MŚ 2026Dan MullanAFP


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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