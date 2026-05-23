Wielka burza. Gwiazdor Realu Madryt nie jedzie na mundial. Selekcjoner pod ostrzałem

Kacper Dąderewicz

Dzień przed ogłoszeniem powołań pojawiały się liczne sensacyjne przecieki. Kiedy ogłoszono oficjalną listę nazwisk, okazało się, że były one prawdziwe. I w kraju wybuchła burza. Selekcjoner Anglików Thomas Tuchel pominął wiele gwiazd. Na mundial nie pojedzie m.in. gwiazdor Realu Madryt, czy dwaj najlepsi piłkarze Premier League sezonu 2024/25. Kyle Walker nie może uwierzyć w jedną z tych decyzji.

Vinicius, Jude Bellingham i Trent Alexander-Arnold w strojach Realu Madryt obejmują się na murawie stadionu.
Vinicius, Jude Bellingham i Trent Alexander-ArnoldFrancois NelGetty Images

Przy okazji wielkich turniejów o reprezentacjach takich jak Anglia zawsze mówi się bardzo wiele. "Synowie Albionu" zawsze uchodzą bowiem za jednego z głównych faworytów, a ostatni turniej wygrali w 1966 roku. Jeszcze za czasów Sir Bobby'ego Charltona, Bobby'ego Moore'a czy Gordona Banksa.

Tym razem o Anglikach głośno jest już teraz, przy okazji powołań na mundial. Niemiecki trener Thomas Tuchel zadziwił świat swoimi decyzjami.

Na mistrzostwa świata nie pojedzie m.in. Cole Palmer - jeden z najlepszych piłkarzy ligi angielskiej sezonu 2023/24 i 2024/25. Tuchel tłumaczył, że w minionej kampanii zawodnik nie był wystarczająco dobry, z czym trudno się nie zgodzić.

Podobnie w przypadku Phila Fodena, który w sezonie 2025/26 miał tylko pojedyncze przebłyski i miało to miejsce na przełomie listopada i grudnia. Później całkowicie zniknął i ostatecznie również nie pojawił się na liście.

Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Luke ShawLewis Hall - to kolejne nazwiska, których brak wywołał w Anglii duże zamieszanie.

Na mundial nie jedzie jednak również Trent Alexander-Arnold. I tutaj należy się na chwilę zatrzymać. Ta absencja wywołuje bowiem wyjątkowo duże zamieszanie i niezrozumienie. Komentarza w tej sprawie udzielił były prawy obrońca Anglików, a więc kolega po fachu Trenta - Kyle Walker.

- Wszyscy rozmawiamy o tym, co Trent robi słabo. Porozmawiajmy o tym, co robi dobrze. Jest prawdopodobnie najlepszym prawym obrońcą na świecie, jeśli chodzi o zasięg podań, dośrodkowania, asysty i jego katalog wielkich meczów - mówił Kyle Walker, który nie zgadza się z brakiem powołania dla Alexandra-Arnolda.

Trent Alexander-Arnold to prawy defensor, który słabo gra w obronie. Nie potrafi kryć i często nie znajduje się w miejscu, w którym powinien. Ogranie go w starciu "jeden na jeden" również nie należy do najtrudniejszych wyzwań dla skrzydłowych.

Piłkarz Realu Madryt posiada jednak niesamowicie dobrze ułożoną prawą nogę. Potrafi był kluczowy przy stałych fragmentach. Nie każde jego dośrodkowanie jest dobre, ale jeśli już trafi, to "na nos". To zawodnik momentów, a te na mundialu potrafią być zdecydowanie kluczowe. Właśnie dlatego brak powołania dla tego zawodnika wywołało tak duże zamieszanie.

