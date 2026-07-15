Andrzej Klemba, Interia: Właśnie w telewizji pokazali mecz Argentyna - Anglia z 1986 roku, w którym Diego Maradona zdobył bramkę ręką. Pan wtedy miał 17 lat, więc pewnie pamięta?

Dariusz Gęsior, 22-krotny reprezentant Polski, 450 meczów w ekstraklasie: Oczywiście, z mojego pokolenia i wszyscy starsi pewnie pamiętają to spotkanie. I Maradonę też.

Był pana idolem?

- Oczywiście, choć często wybierało się idola pod kątem tego, na jakiej pozycji się grało. Maradona był wielką gwiazdą, można było ekscytować się jego grą. Ja nie byłem takiej postury i z tego też powodu nie był wzorem do naśladowania, bo wiedziałem, że nie mam takich umiejętności ani możliwości.

Pana dzieciństwo i wiek młodzieńczy to właśnie czas największych sukcesów reprezentacji Polski. Więc można było szukać idola w kraju.

- Zawsze patrzyło się w stronę tych zawodników, którzy byli na światowym topie. Chłopcy szukają wzorów wśród największych gwiazd. I potem próbowało się na swojej pozycji tak grać. Aczkolwiek ja byłem skomplikowany, bo w wieku 15-16 lat byłem napastnikiem, później pomocnikiem, a kończyłem jako obrońcą. I tak szczerze, to moi idole byli na całym boisku.

Czas na drugi półfinał i powtórkę sprzed 40 lat. Jeśli wczoraj wydawało się, że może Francja jest lekkim faworytem meczu z Hiszpanią, to w spotkaniu Argentyna - Anglia chyba trudniej go wskazać.

- Akurat dla mnie faworytem była Hiszpania, bo wcześniej pokazywała, że potrafi grać z Francją. Poza tym mają zespół, który dobrze operuje piłką. Francuzi żyją ze strat przeciwnika, a Hiszpanie po prostu nie oddali im piłki, a ci się pogubili się i nie wiedzieli, co robić. To był ich najlepszy mecz chyba w mundialu, bo do tej pory grali tak sobie. Natomiast, jeżeli chodzi o Argentyńczyków i Anglików, to rzeczywiście tu jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Nie ma zespołu na tych mistrzostwach, który bezsprzecznie byłby faworytem. Tu jest 50 na 50. Anglia ma w składzie dwie gwiazdy - Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellinghama, który wykorzystuje atuty. Może nie jest wirtuozem jak Messi, ale jest skuteczny i zabójczo dobrze gra na mistrzostwach. Jestem ciekawy, czy te postaci zostaną zneutralizowane.

Z drugiej strony Anglicy pewnie będą próbowali pilnować Messiego, bo on będzie jak zawsze kluczowy

W Argentynie gra wielu świetnych piłkarzy, ale pozostają zwykle w cieniu Messiego.

- To piłkarz, który dominuje przez właściwie całą karierę w każdej drużynie, w której występuje. Zawsze jest najlepszy i to bezwzględnie. Jeżeli będzie w dobrej dyspozycji, a nie tłem jak wczoraj Mbappe, to sam może rozstrzygnąć mecz. I tak bywało na poprzednich dużych imprezach, że on ten zespół ciągnie. Jeżeli taki lider, najlepszy zawodnik, jest zaangażowany, stwarza sytuację, to zespół idzie za nim. Przed mistrzostwami stawiałem na Argentynę w finale i na obronę mistrzostwo. Zobaczymy, czy to się sprawdzi.

Argentyna nie dominuje jednak rywali. Republikę Zielonego Przylądka i Szwajcarię pokonała po dogrywce, a Egipt w kontrowersyjnych okolicznościach.

- Ta Argentyna łatwo traci bramki i często musi dużo odrabiać. Mają jednak taką jakość w przodzie, że nawet 20 minut czy mniej minut do końca, potrafią strzelić dwie gole. Oczywiście można mieć pretensje, czy bramki zostały strzelone prawidłowe. Różne są sytuacje. Anglicy też z Norwegią nie powinni wygrać, a wygrali. Kluczowa będzie dyspozycja dnia. I to było widać w pierwszym półfinale, na który Francuzi nie dojechali. Jeżeli jednak oba zespoły będą w formie, to będzie zacięty mecz i zadecyduje szczegół. Liczę na to, że ten mecz będzie wyrównany, a nie tak jak wczorajszy. Bo Francja była po prostu bezradna. Tylko biegali za piłką i czym więcej biegali, tym bardziej byli sfrustrowani. Tu liczę na Argentynę, ale zobaczymy, czy sobie poradzi, bo angielski zespół jest nieobliczalny. Niby grają, niby mają momenty, ale nie robią tego przez cały mecz.

Sędziowie odcisnęli negatywne piętno na tym mundialu? Najwięcej zarzutów pada właśnie o pomaganie Argentynie.

- Trochę to spotkanie z Egiptem takie było, ale w każdym meczu można się przyczepić o coś do pracy sędziów. Coraz szerszy zakres VAR nie jest dobry dla piłki. Sprawia, że zabijamy futbol. Za chwilę będziemy rozpatrywali każdy faul. Niektóre rzeczy mi się po prostu nie podobają. Jest faul, a za dwie minuty pada bramka i ktoś cofa się aż do tego rzutu wolnego. Właściwie może sędzia jest niepotrzebny? Jeżeli jest faul, to sędzia go gwiżdże. Później są takie sytuacje, jak w meczu z Egiptem, czy go dotknął, czy to był już faul. Na wozie VAR zawsze się ktoś obroni, bo był kontakt. W piłce nie ma czegoś takiego, że nie ma kontaktu, to nie jest siatkówka. I to mnie drażni, że VAR jest tak rozbudowany i to zmierza w złą stronę. Właściwie w stronę komputerowego futbolu, a to jednak to jest gra dynamiczna. Sędzia ma sędziować, a pewne rzeczy oczywiście muszą być weryfikowane, tylko nie za szeroko, bo będziemy za chwilę przerywali, analizowali każdy faul i decydowali, czy był, czy nie.

Jeśli w finale Hiszpania zagra z Argentyną…

- … to jestem za Argentyną. To świetny zespół, waleczny, a do tego z jakością i jedną gwiazdą taką ponad wszystkimi. Niemal zawsze mają kogoś wybitnego. Zaczęliśmy rozmowę Maradoną, a kończymy Messim.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Harry Kane PAUL ELLIS AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP





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