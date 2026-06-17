Demokratyczna Republika Konga, Kolumbia i Uzbekistan - to grupowi rywale repreznetacji Portugalii. Drużyna Roberto Martineza jest oczywiście postrzegana jako murowany faworyt do zajęcia pierwszego miejsca.

Zespół z Półwyspu Iberyjskiego ma bardzo silny środek pola. Joao Neves, Vitinha i Bruno Fernandes to zawodnicy klasy światowej i próżno szukać reprezentacji, która na mundialu w tej formacji wyglądałaby lepiej.

O wiele słabiej jest jednak w linii ataku. Tam na lewym skrzydle biegać ma Rafael Leao bez formy. Nie to jest jednak tematem numer "1". Głównym tematem dotyczącym Portugalii jest pozycja środkowego napastnika.

Tę okupuje kapitan i legenda drużyny - 41-letni Cristoano Ronaldo. W ciągu ostatnich lat, grając już w Arabii Saudyjskiej, czyli znajdując się w korytarzu prowadzącym do piłkarskiej emerytury, Ronaldo stracił wiele swoich walorów. Nie jest już zawodnikiem z najwyższej półki i nie wznosi gry drużyny na wyższy poziom. Piłki często odbijają się od niego, a jego strzały coraz rzadziej stanowią zagrożenie dla bramkarzy.

Właśnie dlatego w Portugalii, ale nie tylko, bo na całym świecie, rozpoczęła się dyskusja. Czy Cristiano Ronaldo w ogóle powinien grać w reprezentacji Portugalii na mundialu w pierwszym składzie? Na to pytanie w rozmowie z portalem Weszło odpowiedział Goncalo Batista - portugalski dziennikarz.

Ronaldo powinien zostać degradowany do roli rezerwowego? Portugalski dziennikarz nie ma wątpliwości

Batista mówi, że w Portugalii jest to temat dość kontrowersyjny. Mówimy bowiem o absolutnej legendzie kraju, która natchnęła całe pokolenie piłkarzy walczących dziś o mistrzostwo świata. Według dziennikarza jednak, Ronaldo mimo wszystko nie powinien grać w pierwszym składzie. Widziałby go raczej w roli zmiennika mogącego pojawić się na boisku i zainspirować drużynę w trudnym momencie.

Będzie jednak inaczej. Batista wie, że Ronaldo to centralna postać drużyny. Że wszystkie piłki będą kierowane na niego. Że będzie on wykonywał wszystkie stałe fragmenty gry i spędzi na boisku po 90 minut. "Wykorzysta to, że środek ataku to najgorzej obsadzona pozycja w reprezentacji Portugalii".

- Moja osobista opinia jest jednak taka, że Cristiano nie spełnia już sportowych standardów, by grać w pierwszym składzie. Sam nie wiem, jak rozwiązać ten problem, ale na pewno kombinowałbym inaczej. Grałbym z fałszywą dziewiątką, np. z Rafaelem Leao w tej roli - ocenił Goncalo Batista.

Portugalczyk tłumaczy, że w Portugalii istnieje pewien problem określany przez niego jako "dług wdzięczności" wobec Ronaldo. Już niebawem dowiemy się, czy CR7 rzeczywiście na mundialu zagra tak źle. A jeśli tak, to czy Portugalia zapłaci za spłatę tego "długu" najwyższą możliwą cenę?

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Cristiano Ronaldo i Stefano Pioli FAYEZ NURELDINE/AFP AFP





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