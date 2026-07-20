Za nami ponad miesiąc ogromnych emocji związanych z tegorocznymi mistrzostwami świata. Był to turniej historyczny pod wieloma względami. Przede wszystkim, po raz pierwszy światowy czempionat miał aż trzech gospodarzy - USA, Meksyk oraz Kanadę. W tym roku debiutował również nowy format zakładający udział 48 drużyn. To dało nam finalnie rekordowe 104 spotkania mundialu.

Kolejny mundial podsumowywał niedzielny finał rozegrany na MetLife Stadium ulokowanym w East Rutherford w stanie New Jersey. Na oczach całego świata Leo Messi i reprezentacja Argentyny stoczyły ostateczny bój o obronę tytułu mistrzowskiego. Rolę pretendenta przyjęła reprezentacja Hiszpanii.

104 mecze mundialu za nami. Poznaliśmy nazwisko króla strzelców

Kibiców praktycznie od początku turnieju rozgrzewała walka o tytuł króla strzelców tegorocznego mundialu. Faworytów od początku było dwóch - Leo Messi i Kylian Mbappe. Roli liderów grupy pościgowej podjęli się z kolei Erling Haaland, Jude Bellingham, Ousmane Dembele czy Harry Kane.

Przez długi czas na niewielkim prowadzeniu był Messi. Po meczach półfinałowych Argentyńczyk i Mbappe mieli na koncie po osiem goli, jednak zawodnik Interu Miami mógł poszczycić się jedną asystą więcej. Na dodatek, Messi miał wówczas jednego gola przewagi nad Mbappe w klasyfikacji wszechczasów turnieju.

Wszystko zmieniło się po sobotnim spotkaniu o trzecie miejsce. Mbappe finalnie pozostał bez medalu mistrzostw świata, lecz poczynił ogromny krok w kierunku drugiej z rzędu korony króla strzelców. Napastnik Realu Madryt w szalonym, przegranym 4:6 meczu z Anglią zanotował dwa gole i jedną asystę.

Ten występ ostatecznie dał Francuzowi tytuł króla strzelców tegorocznego mundialu. Messi w finale nie zdołał odrobić dwóch bramek straty i po raz drugi z rzędu zakończył mundial "zaledwie" na drugiej pozycji w klasyfikacji strzelców. Trzecie miejsce przypadło Bellinghamowi. Anglik strzelił tyle samo goli co czwarty Haaland, lecz w odróżnieniu od Norwega zanotował jedną asystę.

Ostateczna klasyfikacja strzelców mistrzostw świata 2026

1. Kylian Mbappe (Francja) - 10 goli (4 asysty)

2. Lionel Messi (Argentyna) - 8 goli (4 asysty)

3. Jude Bellingham (Anglia) - 7 goli (1 asysta)

4. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli

5. Ousmane Dembele (Francja) - 6 goli (2 asysty)

6. Harry Kane (Anglia) - 6 goli (1 asysta)

7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 5 goli (1 asysta)

8. Ismaila Sarr (Senegal), Julian Quinones (Meksyk), Vinicius Junior - 4 gole (1 asysta)

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Leo Messi THOMAS COEX / AFP AFP

Harry Kane i Jude Bellingham to największy gwiazdy reprezentacji Anglii na mundialu 2026 Francois Nel AFP





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