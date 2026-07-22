Walczył z Lewandowskim, stał się bohaterem. W Hiszpanii oszaleli na jego punkcie

Podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku Ferran Torres tylko raz wystąpił w wyjściowej jedenastce. Było to pierwsze spotkanie fazy grupowej przeciwko Republice Zielonego Przylądka, kiedy Hiszpanie sensacyjnie zremisowali bezbramkowo z kopciuszkiem. Scenariusz tego meczu mógłby być inny, gdyby 26-latek wykorzystał którąś z sytuacji.

Po tym starciuLuis de la Fuente zrezygnował z obecności Ferrana w pierwszym składzie, choć i tak zawodnik Barcelony zagrał w każdym późniejszym meczu, w większym lub mniejszym wymiarze czasowym. Efekt? Nadal na potęgę marnował okazje. Kibice byli zirytowani do tego stopnia, że tworzyli już kompilacje z jego nieudanych zagrań, które niosły się po sieci.

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W finale mundialu na pozycji cofniętego napastnika wystąpił kapitalnie spisujący się przez cały turniej Mikel Oyarzabal. Żywa legenda Realu Sociedad została zdjęta z boiska po pierwszej połowie. Na placu gry zameldował się Ferran, który znów popełniał błędy, niedokładnie podawał do Lamine'a Yamala, był mocno "elektryczny".

Ostatecznie nie miało to kompletnie żadnego znaczenia. W dogrywce 25-latek przeszedł do historii. Jego bramka dała Hiszpanom drugie mistrzostwo świata. Na Półwyspie Iberyjskim Ferran Torres osiągnął już nieśmiertelność. Do końca kariery może już ani razu ani razu nie trafić do siatki, a i tak będzie kochany.

W kraju świeżo upieczonych triumfatorów mundialu zapanowała "Ferranomania". Jeszcze przed meczem o tytuł na platformie Tik Tok viralem stał się trend zapoczątkowany przez użytkowniczkę Rocío Domingo. Autorka dodała na swój profil pełne emocji wideo, w którym w charakterystyczny, melodyjny sposób wypowiadała słowa: Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal... Oh Ferran! Oh Ferran!".

Początkowo ten urywek audio miał raczej humorystyczny wydźwięk i bardziej skupiał się na aparycji i cielesnej atrakcyjności zawodnika. Inni interpretowali go jako kibicowską frustrację oraz wymowną reakcję na boiskową niemoc napastnika Barcelony. Coś na zasadzie: Oh, Ferran, znów nie trafiłeś?!". Zupełnie innego znaczenia trend nabrał po jego bramce w finale mistrzostw świata. Viralowa ścieżka dźwiękowa zyskała nowe życie. Nieplanowanie stała się wyrazem uwielbienia, miłości i zachwytu nad wyczynem 25-latka. Obecnie dziennie powstają setki nowych rolek w tej estetyce.

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Jeden gol wystarczył, aby wszystko zmieniło się o 180 stopni. Jeszcze w trakcie turnieju Ferran Torres był wręcz nieco wypychany z Barcelony do Paris Saint-Germain. Sam fakt, że po odejściu Roberta Lewandowskiego nie został jego naturalnym następcą w ataku, mówił bardzo wiele. Klub ze stolicy Katalonii wprost deklarował chęć ściągnięcia "prawdziwej dziewiątki", która wejdzie w buty Polaka. Zaufanie do Hiszpana było ograniczone, nawet pomimo świetnej jesieni w poprzednim sezonie.

Teraz narracja - chociażby dziennika "Mundo Deportivo" - jest już trochę inna. Według tego źródła w przyszłym tygodniu mają odbyć się szczegółowe rozmowy dotyczące jego przyszłości. Kontrakt z Barceloną wygasa 30 czerwca 2027 roku. Po mundialu cena rynkowa Ferrana wzrosła, choć do siatki trafił tylko raz. Mistrzowie Hiszpanii chętniej biorą pod uwagę scenariusz, w którym bohater kadry Luisa de la Fuente pozostaje w drużynie, ale jednocześnie nie rezygnują chociażby ze starań o transfer Juliana Alvareza.

Tak czy inaczej 25-latek zyskał nowe piłkarskie życie, a jego postać w ostatnich dniach w Hiszpanii urosła do zjawiska społeczno-kulturowego realizowanego w nowoczesnych mediach.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Ferran Torres JOSE BRETON AFP

Ferran Torres w reprezentacji Hiszpanii Florencia Tan Jun AFP





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