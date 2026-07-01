Walczy o 1/8 finału mundialu. Operowali go sześć godzin. Zaważyły tylko 3 cm

Belgowie w grupie G zremisowali 1:1 z Egiptem, 0:0 z Iranem, a na koniec rozbili 5:1 Nową Zelandię. To wystarczyło, aby awansować do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Zgodnie z układem drabinki teraz rywalem zespołu prowadzonego przez Rudiego Garcię będzie Senegal.

We wszystkich trzech spotkaniach fazy grupowej na boisku widzieliśmy Timothy'ego Castagne. 30-latek występuje na prawej obronie. Na co dzień jego pracodawcą jest angielski Fulham. Pięć lat temu niewiele brakowało, aby Belg na zawsze pożegnał się z piłką.

Sześć godzin operacji, 3 cm od końca kariery. Taki dramat przeżył piłkarz Belgów

12 czerwca 2021 roku reprezentacja Belgii mierzyła się z Rosją w pierwszej kolejce mistrzostw Europy (3:0). W podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Castagne, który wówczas reprezentował barwy Leicester City. We wrześniu poprzedniego roku "Lisy" wykupiły go z Atalanty za ponad 20 milionów euro.

To miał być "kolejny dzień w biurze" dla defensora "Czerwonych Diabłów". Tymczasem wydarzył się dramat, którym rozpisywały się media na całym świecie. W okolicach 25. minuty meczu Timothy Castagne zderzył się głowami z Dalerem Kuziajewem. Uderzenie było na tyle silne, że obaj zawodnicy od razu opuścili boisko. Rosjanin zalany krwią zszedł z murawy z rozciętą głową i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

Początkowo zdiagnozowano u Belga podwójne złamanie, jednak Roberto Martinez, który był wtedy selekcjonerem Belgów, ujawnił że po obejrzeniu jego badań rentgenowskich podczas leczenia w Petersburgu doszło do "trzech lub czterech" złamań prawego oczodołu. Sytuacja zrobiła się naprawdę poważna.

Skończyło się na zabiegu, który trwał aż sześć godzin. Castagne był operowany od godz. 15:00 do godz. 21:00, kilka dni po całym incydencie. Lekarze musieli wstawić w czaszkę piłkarza metalowe elementy. Jak przekazywał belgijski portal HLN, gdyby skutki urazu pogłębiłby się zaledwie o trzy centymetry, uszkodzenia neurologiczne mogłyby mieć tragiczne konsekwencje dla jego kariery. Najczarniejszy ze scenariuszy zakładał nawet utratę wzroku na jedno oko.

Na szczęście Belg szybko i sprawnie wrócił do zdrowia. Trzy lata temu z Leicester za 13 milionów euro trafił do Fulham, gdzie występuje do dziś. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 36 spotkań, zanotował w nich jedną asystę.

Najprawdopodobniej 30-latka zobaczymy w meczu przeciwko Senegalowi, który rozpocznie się o godz. 22:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

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Timothy Castagne (z lewej) Nico Vereecken Newspix.pl





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