Walczy o 1/8 finału mundialu. Operowali go sześć godzin. Zaważyły tylko 3 cm
O godz. 22:00 reprezentacja Belgii zmierzy się z Senegalem. Stawką spotkania będzie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Wszystko wskazuje na to, że w wyjściowym składzie "Czerwonych Diabłów" pojawi się zawodnik, który pięć lat temu przeżył boiskowy dramat. Zabrakło trzech centymetrów, aby... stracił wzrok w jednym oku.
Belgowie w grupie G zremisowali 1:1 z Egiptem, 0:0 z Iranem, a na koniec rozbili 5:1 Nową Zelandię. To wystarczyło, aby awansować do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Zgodnie z układem drabinki teraz rywalem zespołu prowadzonego przez Rudiego Garcię będzie Senegal.
We wszystkich trzech spotkaniach fazy grupowej na boisku widzieliśmy Timothy'ego Castagne. 30-latek występuje na prawej obronie. Na co dzień jego pracodawcą jest angielski Fulham. Pięć lat temu niewiele brakowało, aby Belg na zawsze pożegnał się z piłką.
Sześć godzin operacji, 3 cm od końca kariery. Taki dramat przeżył piłkarz Belgów
12 czerwca 2021 roku reprezentacja Belgii mierzyła się z Rosją w pierwszej kolejce mistrzostw Europy (3:0). W podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Castagne, który wówczas reprezentował barwy Leicester City. We wrześniu poprzedniego roku "Lisy" wykupiły go z Atalanty za ponad 20 milionów euro.
To miał być "kolejny dzień w biurze" dla defensora "Czerwonych Diabłów". Tymczasem wydarzył się dramat, którym rozpisywały się media na całym świecie. W okolicach 25. minuty meczu Timothy Castagne zderzył się głowami z Dalerem Kuziajewem. Uderzenie było na tyle silne, że obaj zawodnicy od razu opuścili boisko. Rosjanin zalany krwią zszedł z murawy z rozciętą głową i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
Początkowo zdiagnozowano u Belga podwójne złamanie, jednak Roberto Martinez, który był wtedy selekcjonerem Belgów, ujawnił że po obejrzeniu jego badań rentgenowskich podczas leczenia w Petersburgu doszło do "trzech lub czterech" złamań prawego oczodołu. Sytuacja zrobiła się naprawdę poważna.
Skończyło się na zabiegu, który trwał aż sześć godzin. Castagne był operowany od godz. 15:00 do godz. 21:00, kilka dni po całym incydencie. Lekarze musieli wstawić w czaszkę piłkarza metalowe elementy. Jak przekazywał belgijski portal HLN, gdyby skutki urazu pogłębiłby się zaledwie o trzy centymetry, uszkodzenia neurologiczne mogłyby mieć tragiczne konsekwencje dla jego kariery. Najczarniejszy ze scenariuszy zakładał nawet utratę wzroku na jedno oko.
Na szczęście Belg szybko i sprawnie wrócił do zdrowia. Trzy lata temu z Leicester za 13 milionów euro trafił do Fulham, gdzie występuje do dziś. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 36 spotkań, zanotował w nich jedną asystę.
Najprawdopodobniej 30-latka zobaczymy w meczu przeciwko Senegalowi, który rozpocznie się o godz. 22:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.