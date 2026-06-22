W TVP nie wytrzymali. Tak zakpili z szefa FIFA i saudyjskiego księcia

Nie powtórzyła się niespodzianka z pierwszego meczu Hiszpanów na mundialu, którą to był bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie z Arabią Saudyjską właściwie rozstrzygnęło się w pierwszej połowie. Przed zejściem do szatni podopieczni Luisa de la Fuente prowadzili bowiem 3:0.

Wynik, zaraz po przerwie, ustalił Saudyjczyk Hassan Tambakti, który trafił do własnej bramki, tym samym podwyższając prowadzenie przeciwników na do 4:0.

Pojedynek osobiście z wysokości trybun oglądali m.in. prezydent FIFA Gianni Infantino oraz saudyjski książę. Obaj zostali dostrzeżeni przez realizatora i dosadnie podsumowani przez komentatorów TVP Sport.

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Mecz Hiszpania - Arabia Saudyjska komentowali Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. "Za wcześnie jeszcze na przysypianie, panowie" - rzucił pierwszy z panów, gdy kamera pokazała przysypiającego saudyjskiego księcia. "Niektórych mecz nie porwał" - dopowiedział drugi z panów.

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Laskowski kontynuował temat i mówił, że przecież nie jest jeszcze tak późno, by ucinać drzemkę na stadionie. "Jeszcze bym się nie zdziwił, gdyby oglądał transmisję po nocy. Ale tak nie jest" - opowiadał.

I od razu zarzucił temat prezydenta FIFA. "Infantino przelatuje prywatnym samolotem z meczu na mecz. Francuzi policzyli, że ślad węglowy zostawił taki, co 55 Francuzów w rok. I to tyle, jeśli chodzi o ekozapędy FIFA" - mówił. "Ale pokazał, że kapsla nie oderwał" - wtórował Podoliński.

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Wyliczono, że Infantino pojawił się na dziesięciu meczach MŚ 2026 w zaledwie siedem dni. Francuzi z Greenly, specjalizujący się w analizach śladu węglowego, bili na alarm i wskazywali, że samolot z prezydentem FIFA na pokładzie wyemitował już do atmosfery co najmniej 300-500 ton dwutlenku węgla.

Głos w gorącym temacie zabrali przedstawiciele piłkarskiej federacji. Wysłali jasny sygnał: Liczne podróże Gianniego Infantino i spółki drogą powietrzną są - według nich - uzasadnione logistycznie i ekonomicznie.

Z informacji The Athletic i The Guardian wynika, że samoloty zostały udostępnione FIFA przez jednego z głównych sponsorów z Kataru.





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