W nocy z piątku na sobotę doszło do ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Według doniesień międzynarodowych mediów, amerykańskie siły specjalne przeprowadziły błyskawiczną operację, w wyniku której pojmano prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego małżonkę Cilię Flores. Co najmniej 40 osób zginęło w wyniku ataku USA na Wenezuelę - ustalił dziennik The New York Times, powołując się na anonimowego, wysokiego rangą urzędnika wenezuelskiego.

USA nie zorganizuje mundialu?! W Rosji aż huczy

Te działania odbiły się echem na całym świecie i mogą mieć także przełożenie na świat sportu.

Honorowy prezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Wiaczesław Kołoskow zabrał głos na łamach portalu sports.ru. Działacz uważa, że FIFA ma podstawy, aby pozbawić Stany Zjednoczone prawa do organizacji mistrzostw świata w 2026 roku. - Są ku temu powody, ale oni tego nie zrobią - zaznaczył.

Kołoskow podkreślił, że FIFA nie zrobiła nic w sprawie Izraela i podobnie postąpi ze Stanami Zjednoczonymi. Działacz zasugerował, że FIFA nie postawi się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Jeśli pojawiłaby się próba odebrania prawa do organizacji mundialu, zostaną nałożone skrajne sankcje. Trump wkroczy i całkowicie odwoła mundial, a wtedy FIFA zbankrutuje

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. W turnieju udział weźmie 48 drużyn. Na ten moment znamy 42 ekipy. Pozostałe sześć wyłonią baraże, w których udział weźmie m.in. reprezentacja Polski.

Szrot w "Gościu Wydarzeń": Rosja chce pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zabić Polsat News Polsat News

Rosjanie chcą zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir Putin Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFP AFP

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z szefem FIFA Giannim Infantino nagle pokazał swoje zdjęcie z Władimirem Putinem ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Donald Trump AFP