W Portugalii poruszenie po tym, co zrobili Ronaldo i spółka. Od razu mówią o jednym

Po długim oczekiwaniu w środowy wieczór czasu polskiego w Houston do gry na mistrzostwach świata przystąpiła drużyna faworytów do poważnego wyniku - Portugalia. Wydawało się, że ekipa Roberto Martineza ma "na dzień dobry" spotkanie rozgrzewkowe, bowiem po drugiej stronie boiska znalazła się Demokratyczna Republika Konga.

Mimo to byli mistrzowie Europy zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a cała rywalizacja zakończyła się tylko (z perspektywy Portugalczyków) remisem 1:1. Dla piłkarzy z Afryki natomiast taki wynik to pewnego rodzaju historyczne osiągnięcie. W Portugalii podział punktów spowodował sporą dyskusję, a tamtejsze media nie kryją zawodu.

- Cristiano Ronaldo pudłuje, a Portugalia zawodzi w meczu otwarcia - tak swój artykuł po meczu zatytułowała "A Bola".

W uzasadnieniu czytamy, że zespół hiszpańskiego selekcjonera był mało kreatywny i brakowało, aby podejmował większe ryzyko. Dziennikarze nie mają wątpliwości, że jest wiele do poprawy, by w kolejnym meczu (z Uzbekistanem) nie doszło do powtórki.

- DR Kongo zdołało obronić prowadzenie, a Portugalia potknęła się z powodu braku kreatywności w decydujących momentach. Pomiędzy ospałością i ryzykiem poniesienia porażki w starciu z drużynami o większej sile fizycznej, jest wiele do poprawienia w kolejnym meczu - dodano.

W podobnym stylu pisze portal Sapo.pt. Tamtejsi eksperci nawiązali do miejsca rozgrywania meczu, czyli Houston i przekazują wprost: "Houston, mamy problem: Portugalia rozpoczyna mistrzostwa świata od słabego remisu".

Portugalczycy zawiedli, w kraju poruszenie. "Istnieje problem"

Serwis zerozero.pt przekazuje natomiast, że nie jest to czas, by zaczynać poważnie drżeć nad przyszłością całej kadry na turnieju. Co więcej, Portugalczycy zwracają uwagę na system awansu do fazy pucharowej i piszą o promocji gry dalej z 3. miejsca. W końcu dalej grać będzie aż osiem z 12 drużyn, które zajmą tę lokatę.

- Dzwonki alarmowe nie biją jeszcze ogłuszająco głośno. Nie czas walczyć o ostatnią butlę z tlenem, a tym bardziej gromadzić kalkulatory czy rolki papieru toaletowego. Nigdy by się to nie zdarzyło, gdy pod koniec fazy grupowej Mistrzostw Świata awansuje ponad połowa drużyn z trzecich miejsc! Możemy jednak przyznać, że istnieje problem - przekazuje zerozero.pt.

Następny mecz Portugalia rozegra 23 czerwca z Uzbekistanem. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 19:00 czasu polskiego.





Julita Piasecka - najlepsze akcje w meczu z Bułgarią Polsat Sport