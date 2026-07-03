W Polsce było już po 3:00, nokaut w meczu Portugalii. Bohater był jeden

Na chwilę przed meczem gruchnęła informacja mówiąca o tym, że mistrzostwa świata mają być ostatnim turniejem Cristiano Ronaldo w kadrze narodowej, przez co ranga starcia z Chorwacją urosła jeszcze bardziej.

"CR7" - który znów pojawił się w wyjściowym składzie, pomimo sprzeciwu kibiców - oraz jego koledzy mogli cieszyć się z bramki już w 4. minucie, jednak świetne dośrodkowanie Rafaela Leao nie zostało wykorzystane przez kolegów - pomimo dwóch zablokowanych strzałów.

Zaledwie 5 minut później Cristiano głową mógł wyprowadzić swoją reprezentację na prowadzenie, kiedy w pole karne dośrodkował z drugiej strony Pedro Neto. "CR7" jednak minął się z piłką, która ostatecznie wyszła na aut bramkowy.

Portugalia nacierała jednak, co dało jej rzut wolny w niebezpiecznej odległości od bramki. Do piłki podszedł oczywiście Ronaldo, ale po swojej próbie był wściekły. Uderzył siłowo, prosto w wyskakujący mur.

Zanim na zegarze wybiła 30. minuta spotkania, "CR7" i Bruno Fernandes stanęli przed najlepszą okazją dla Portugalii. Piłka została dośrodkowana w pole karne z prawego skrzydła, jednak obaj minęli się z futbolówką i nikt nie zamknął tej akcji.

Druga połowa spotkania wybornie rozpoczęła się dla Chorwatów, którzy byli o krok od objęcia prowadzenia. Mateo Kovacić wpadł z piłką w pole karne, przełożył sobie ją jeszcze obok Joao Cancelo i uderzył w poszukiwaniu krotkiego słupka. Diogo Costa jednak odbił futbolówkę, która po jego interwencji uderzyła jedynie w boczną siatkę.

Niecałe 10 minut po wznowieniu gry po przerwie Chorwaci dopięli swego, za sprawą doświadczonego Ivana Perisicia. Najpierw Josip Stanisic posłał miękką wrzutkę w pole karne, a piłka minęła wszystkich zawodników znajdujących się w świetle bramki i spadła pod nogami Perisicia. Ten przygotował ją sobie do strzału i pokonał Costę.

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Chorwacja chciała iść za ciosem, co nawet jej się udało, bo już w 57. minucie do siatki trafił także Nikola Vlasic. Radość szybko jednak została przerwana, bo zawodnik Torino był na pozycji spalonej w chwili podania.

Bramka otwierająca wynik spotkania ożywiła to spotkanie, bo już po chwili do siatki trafił Cristiano Ronaldo. Nie zdążył on jednak dokończyć swojej cieszynki, bo sędzia i w tym wypadku odgwizdał pozycję spaloną, co potwierdził VAR.

Przełamanie przyszło jednak zaledwie chwilę później, kiedy Renato Veiga został - zdaniem sędziego - powalony przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Portugalia otrzymała rzut karny, do którego podszedł oczywiście Cristiano Ronaldo i tym razem już legalnie wpisał się na listę strzelców.

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Po trafieniu Portugalczyków to jednak nie oni dominowali, a do głosu po raz kolejny doszła Chorwacja. Pomimo składnych akcji brakowało jednak wykończenia. W 80. minucie Costę pokonał Petar Sucić, jednak on również był na pozycji spalonej i bramka nie została uznana. Rzutem na taśmę dobić Portugalię mógł jeszcze Mario Pasalić, ale uderzył obok bramki.

Do dogrywki jednak miało już nie dojść, bo Goncalo Ramos został bohaterem Portugalczyków. Pomimo tego, że miał obok siebie dwóch obrońców, to był w stanie skierować piłkę głową do siatki. Dosłownie w ostatniej akcji meczu na 2:2 trafił Josko Gvardiol, który wepchnął piłkę do siatki po dośrodkowaniu i nastąpił wybuch radości, jednak sędziowie uznali, że wcześniej Pasalić był na pozycji spalonej, więc bramka nie mogła zostać uznana i utrzymano wynik 2:1 dla Portugalii.

W 1/8 finału czeka już Hiszpania. Spotkanie zostanie rozegrane 6 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Statystyki meczu Portugalia 2 - 1 Chorwacja Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 15 14 Strzały celne 3 6 Strzały niecelne 8 6 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 128 83

Mecz Portugalii z Chorwacją będzie wyjątkowe ze względu na obecność na murawie Cristiano Ronaldo i Luki Modricia ROBERTO SCHMIDT STRINGER AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo MCGUELBER AFP





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