W Polsce był środek nocy, gdy gruchnęło o Messim. Informacje z samej Argentyny

Rywalizację w 1/16 finału mistrzostw świata kończyły mecze Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka oraz Kolumbii z Ghaną. W obu przypadkach lepsi okazali się "gospodarze" obu starć, jednak w meczu mistrzostw świata - niespodziewanie - potrzebna była dogrywka.

Sam fakt, że ekipa Cabo Verde była w stanie skutecznie postawić się drużynie Leo Messiego, już samo w sobie było olbrzymią sensacją, a co dopiero to, że afrykańska drużyna doprowadziła do dogrywki.

Tam Republika Zielonego Przylądka również nie odstawała, przegrywając ostatecznie 2:3, a o awansie przesądziło samobójcze trafienie Diney Borgesa. Po ostatnim gwizdku sędziego, naturalnie wiele mówiło się o tym spotkaniu w Argentynie, gdzie nie zabrakło m.in. ocen zawodników. To istotna informacja przede wszystkim dla Leo Messiego.

Autor pierwszego gola w tym spotkaniu i oczywiście największy gwiazdor kadry "Albicelestes" został oceniony najwyżej z całej drużyny przez "TyC Sports" - do spółki z Lisandro Martinezem - jednak tym razem nie został wybrany najważniejszych zawodnikiem spotkania.

Możemy już śmiało powiedzieć, że Lisandro rozgrywa znakomity mundial. Argentyna potrzebowała długiego podania, a „Licha” popisał się chirurgiczną precyzją, notując asystę przy zagraniu na 50 metrów. Często brał też na siebie inicjatywę w rozgrywaniu piłki, czyniąc to bezbłędnie i z wielkim spokojem. A gdy sytuacja tego wymagała – w najbardziej emocjonującym momencie meczu – zdobył przepiękną bramkę. To był niezapomniany występ

Messi jednak również mógł naczytać się miłych słów pod swoim adresem, co jest już normą na tych mistrzostwach świata. 39-latek rozgrywa bowiem znakomity turniej.

- Powiedziano już wszystko - śmiało możesz dorzucić tu własne słowa uznania. Wystarczy stwierdzić jedno: przyjęcie długiej piłki z głębi pola i - już tym jednym kontaktem - przygotowanie sobie pozycji do skierowania jej do siatki to wyczyn nie z tej ziemi. A ta precyzyjna lewa noga, która posłała piłkę z rzutu rożnego przy zwycięskim golu? To tylko kolejny dowód na jego klasę - rozpływali się nad Messim dziennikarze.

W 1/8 finału Argentyna zmierzy się z Egiptem, który po serii rzutów karnych wyeliminował Australię. Spotkanie odbędzie się 7 lipca o godzinie 18:00 czasu polskiego.

Leo Messi z kolejną bramką na mundialu CHANDAN KHANNA AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi AFP





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