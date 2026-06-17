W Nowym Jorku napisała się historia mundialu. Mbappe zrobił to jako jedyny

Reprezentacja Francji zdaniem wielu ekspertów umieszczana jest w gronie ścisłych faworytów do mistrzostwa świata. Trudno się dziwić, bowiem drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa na dwóch ostatnich mundialach grała w wielkich finałach. W 2018 roku Francuzi pokonali Chorwatów, a cztery lata później w słynnym już finale ulegli Argentyńczykom po serii rzutów karnych.

Już po losowaniu grup jasno było, że Francuzi od samego początku turnieju będą w centrum uwagi. Mecze grupowe z groźnymi Senegalczykami oraz Norwegami już na wstępie zapowiadały mnóstwo emocji.

Francuzi, którzy w poprzedzających mundial sparingach przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej, mundial rozpoczęli od spotkania z Senegalem. Nieco starsi kibice wciąż mieli w pamięci legendarną wpadkę z 2002 roku. Spotkanie w Nowym Jorku również przeszło do historii francuskiego futbolu.

Francuzi w opałach. Kylian Mbappe uratował inaugurację mundialu

Francuscy kibice do przerwy mogli czuć spory niepokój. Na tablicy świetlnej widniał co prawda bezbramkowy remis, jednak Senegalczycy, zgodnie z oczekiwaniami, okazali się szalenie wymagającym przeciwnikiem. Europejczycy odetchnęli w drugiej połowie, gdy do akcji weszły największe gwiazdy wicemistrzów świata.

Strzelanie w 66. minucie rozpoczął Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt wykorzystał świetne dogranie Michaela Olise i pokonał senegalskiego bramkarza. Drugiego gola w 82. minucie dołożył wprowadzony chwilę wcześniej z ławki rezerwowych Bradley Barcola.

Cień nadziei na zdobycie w tym spotkaniu punktu Senegalczykom dał już w doliczonym czasie gry Ibrahim Mbaye. 18-latek kropnął potężnie, a źle ustawiony Mike Maignan nie był w stanie zatrzymać tego strzału.

Błąd kolegi chwilę później z nawiązką zrekompensował Mbappe. Uderzeniem z dystansu francuski snajper zaskoczył Edouard Mendy'ego, dając tym samym Francji triumf 3:1. Uderzenie 27-latka już na zawsze zapiszę się w historii reprezentacji Francji i jej występów na mistrzostwach świata.

Historyczny wyczyn Mbappe. Pobił już dwa rekordy. W zasięgu ręki ten największy

Mbappe strzelając decydującego gola w 96. minucie reprezentacji Senegalu pobił dwa najważniejsze rekordy dla francuskich kibiców. Bramka ta była już 14. golem strzelonym przez napastnika Realu w historii jego występów na mistrzostwach świata. Mbappe stał się tym samym najskuteczniejszym Francuzem w historii mundiali, spychając na drugą lokatę Justa Fontaine'a. Legendarny napastnik w 1958 roku podczas jednego turnieju strzelił aż 13 goli.

To nie jest jednak koniec rekordów pobitych przez Mbappe. Drugi gol w starciu z Senegalem był dla niego 58. trafieniem w historii występów w seniorskiej reprezentacji Francji. 27-latek wyprzedził tym samym dotychczasowego lidera tej klasyfikacji Oliviera Giroud.

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Wyczyn Mbappe nie umknął uwadze francuskich mediów. L'Equipe pomeczową relację zatytułował jasną frazą "Historyczny Mbappe". W pomeczowej relacji zwrócono uwagę na fatalną pierwszą połowę oraz kapitalną postawę Olise, która pomogła mu przy obu trafieniach.

"Mbappe umocnił swój status legendy" - w takich słowach nowy rekord Mbappe skwitowało "Le Figaro". Na inną, bardzo kluczową rzecz uwagę zwrócił francuski oddział "Eurosportu". Przypomniano bowiem aktualny rekord w liczbie strzelonych goli na mundialu, który cały czas jest w zasięgu Mbappe. Fotel lidera w tym momencie dzierży Miroslav Klose, autor 16 goli na mistrzostwach świata. Niewykluczone, że Francuz pobije kolejny rekord jeszcze podczas fazy grupowej.

Terminarz pozostałych spotkań grupowych Francji:

Francja - Irak - 22 czerwca, godz. 23:00 (Filadelfia)

Norwegia - Francja - 26 czerwca, godz. 21:00 (Foxborough)

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Olivier Giroud i Antoine Griezmann FRANCK FIFE AFP





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