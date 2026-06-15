W nocy Probierz grzmiał w sieci. Wydał oświadczenie. Wspomniał o "Lewym"

Michał Probierz swój ostatni mecz w roli selekcjonera reprezentacji Polski poprowadził prawie rok temu. Na pożegnanie z posadą selekcjonera Probierz sensacyjnie przegrał z Finami na wyjeździe. Przed tamtym meczem ogłosił, że Robert Lewandowski nie będzie kapitanem jego kadry.

Niedługo po tamtej porażce Probierz pożegnał się oficjalnie z reprezentacją Polski. Jego miejsce zajął Jan Urban. Pod wodzą Urbana kadra wykonała pewien progres, ale ostatecznie nie awansowała na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W imprezie czterolecia występuje za to Curacao.

Probierz opublikował oświadczenie. Prosto z pola golfowego

Reprezentacja prowadzona przez Dicka Advocaata w niedzielę mierzyła się z Niemcami. W trakcie tego spotkania Probierz oraz Cezary Kulesza zostali zaczepieni na Twitterze słowami "To dzięki tej dwójce możemy dziś oglądać Curaçao, a nie reprezentację Polski. Dziękuję Czarek. Dziękuję Michał" - napisał jeden z internautów.

W odpowiedziach do tego wpisu pojawił się właśnie Michał Probierz, który nie zgadzał się z tą opinią. Wywiązała się więc nocna dyskusja. Następnego dnia były selekcjoner naszej kadry opublikował w mediach społecznościowych nagranie, będące jednocześnie formą oświadczenia po działalności internetowej.

- Kochani kibice. Wielu dziwiło się, że na Twitterze rozpocząłem walkę z anonimowymi trollami. Tak, to prawda. Wiele mogę przyjąć, zgodzę się, że niektóre rzeczy w reprezentacji mi nie wyszły. To normalne, jak na przykład spadek z Ligi Narodów - rozpoczął Probierz.

- Nie rozumiem, że ktoś mnie krytykuje, że nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Drużyna nie została rozbita. To jest pewne. Jedną decyzję, jaką podjąłem, to odjęcie opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. To jest koniec tej całej rozmowy. Na koniec heterom: ostatnie uderzenie - podsumował na polu golfowym.

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Michał Probierz Newspix.pl





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