W nocy napisała się historia. Messi z rekordem świata

W nocy z 16 na 17 czerwca fani futbolu na brak emocji narzekać nie mogą - najpierw na murawie zaprezentował się legendarny Kylian Mbappe, wkrótce potem na boisku błyszczał Erling Haaland, a następnie nadeszła pora na pierwszy mecz na tym mundialu Leo Messiego.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na Arrowhead Stadium o kapitanie "Albicelestes" zrobiło się głośno. Jak wyliczył serwis "433", Argentyńczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który wziął udział w aż sześciu edycjach mistrzostw świata. Pierwszy występ 38-latek zaliczył w 2006 roku w Niemczech, kiedy Argentyna dotarła aż do ćwierćfinału. Wynik ten "Biało-Błękitni" powtórzyli w 2010 roku w RPA. Trzeci raz na mundialu Messiego oglądać mogliśmy w 2014 roku w Brazylii - tam Argentyna zajęła ostatecznie drugie miejsce. Cztery lata później w Rosji 38-latek i jego drużyna zadowolić się musieli dotarciem do 1/8 finału. W 2022 roku w Katarze Argentyńczycy z Leo Messim na czele ponownie wystąpili w finale, tym razem jednak zdołali sięgnąć po końcowe trofeum, pokonując Francuzów.

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Argentyńczycy nie mają łatwego zadania. FIFA zmieniła format mistrzostw świata

Zmagania w ramach XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Argentyńczycy rozpoczynają od meczu z Algierią. W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 19.00 czasu polskiego "Albicelestes" zmierzą się z Austrią. Ostatni mecz z grupie J rozegrają w niedzielę 28 czerwca o godzinie 4.00 czasu polskiego z Jordanią.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Argentyna w przeszłości trzykrotnie sięgała po mistrzostwo świata - oprócz triumfu w Katarze w 2022 roku zwycięstwo piłkarze z tego kraju celebrowali jeszcze w latach 1978 i 1986.

W tym roku zadanie będzie nieco trudniejsze - w turnieju udział bierze bowiem aż 48 drużyn, zmieniono także format fazy grupowej, który teraz obejmuje 12 grup po 4 drużyny. W efekcie łączna liczba rozegranych gier wzrośnie z 64 do 104, a liczba gier przez co najmniej półfinalistów wzrośnie z 7 do 8 spotkań. Do fazy pucharowej przejdą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

Lionel Messi AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Lionel Messi AFP





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