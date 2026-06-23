W nocy Haaland przeszedł do historii. W jednym szeregu z Grzegorzem Lato

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Erling Haaland nie zatrzymuje się na mistrzostwach świata. Jego reprezentacja Norwegii wygrała już drugi mecz, a napastnik Manchesteru City znów miał w tej wiktorii ogromny udział. Za sprawą tego co Haaland zrobił w nocy z poniedziałku na wtorek dołączył do elitarnego grona, w którym znajdowało się tylko pięciu piłkarzy, w tym Grzegorz Lato.

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Erling Haaland i Grzegorz LatoAl BelloGetty Images

Przed rozpoczęciem tegorocznych mistrzostw świata wielu ekspertów właśnie Norwegię upatrywało w gronie tzw. czarnego konia turnieju. W tym gronie był przede wszystkim były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

Wrażenie na ekspertach zrobiło przede wszystkim to, czego Norwegowie dokonali w kwalifikacjach. Przez eliminacje przeszli jak burza, nie przegrali żadnego meczu, a w grupie mieli przecież reprezentację Włoch.

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Po dwóch kolejkach fazy grupowej mistrzostw świata śmiało możemy powiedzieć, że opinie zachwalające Norwegów nie były na wyrost. Europejska drużyna z impetem rozpoczęła mundial i ma na swoim koncie komplet sześciu punktów.

Norwegowie najpierw nie dali szans Irakowi, wygrywając 4:1. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego wygrali z Senegalem 3:2. W obu tych spotkaniach znaczący wkład w triumf norweskiego zespołu miał Erling Haaland. Jeden z najlepszych napastników na świecie strzelił po dwa gole.

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Takie osiągnięcie pozwoliło Haalandowi przejść do historii. Jak wyliczył słynny Alexis w serwisie X (jego profil obserwuje ponad 3 mln fanów), Norweg jest szóstym piłkarzem w historii, który w swoich dwóch pierwszych meczach mistrzostw świata w karierze strzelił w obu spotkaniach po minimum dwie bramki.

Wcześniej takim osiągnięciem mogli pochwalić się tylko: Argentyńczyk Stabile, Węgier Kocsis, Francuz Fontaine, Polak Grzegorz Lato oraz Anglik Harry Kane.

Wspomniany były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ustrzelił dublet w swoich dwóch pierwszych meczach na MŚ w 1974 roku przeciwko Argentynie i Haiti. Polacy zajęli wtedy 3. miejsce na mundialu, a Lato z siedmioma golami został królem strzelców.

Teraz o takie miano walczy Erling Haaland. Ma jednak godnych rywali w osobach Lionela Messiego i Kyliana Mbappe. Po dwóch meczach tegorocznych MŚ Argentyńczyk ma już na swoim koncie 5 goli, a Francuz - podobnie jak Haaland - cztery trafienia.

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