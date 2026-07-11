W meczu Hiszpanów napisała się historia. Sceny w Los Angeles. Ależ wyczyn

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Poznaliśmy dwóch pierwszych półfinalistów mistrzostw świata. Do Francji dołączyła Hiszpania, która w piątkową noc pokonała 2:1 Belgię. Bohaterem mistrzów Europy znów okazał się Mikel Merino. Zawodnik Arsenalu zdobył decydującą bramkę, a przy okazji zapisał się na kartach historii mundiali.

Mikel Merino i piłkarze Hiszpanii w strojach meczowych świętują na murawie po bramce podczas mistrzostw świata.
Mikel MerinoPAUL ELLISAFP

Przed ćwierćfinałowym spotkaniem z Belgią reprezentacja Hiszpanii na trwających mistrzostwach świata nie straciła jeszcze ani jednej bramki. I nie mogła lepiej wyobrazić sobie starcia z "Czerwonymi Diabłami".

Równo po 30 minutach gry wynik meczu otworzył Fabian Ruiz. Jeszcze przed przerwą rywale zdołali doprowadzić do wyrównania. Unai Simon pierwszy raz na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wyciągał piłkę z siatki. Pokonał go Charles De Ketelaere.

Co za wyczyn bohatera Hiszpanów. Przeszedł do historii

W drugiej połowie kwestia wyniku i awansu pozostała otwarta. Boisko musiał opuścić Thibaut Courtois, który nabawił się kontuzji. Jego miejsce zajął Senne Lammens. Golkiper Manchesteru United niezbyt dobrze zapamięta spotkanie z Hiszpanami.

A to dlatego, że kilka minut przed końcowym gwizdkiem "wypluł" przed siebie piłkę po strzale z dystansu autorstwa Pau Cubarsiego. Dopadł do niej Mikel Merino, dzięki któremu drużyna Luisa de la Fuente wygrała 2:1 i cieszyła się z meldunku w półfinale. Na rezerwowego bramkarza Belgów spadły gromy.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa

Tymczasem w zupełnie innym nastroju SoFi Stadium w Los Angeles opuszczał wspomniany Merino. Zawodnik Arsenalu w drugim meczu z rzędu uratował swoją drużynę zaraz po wejściu z ławki.

Przypomnijmy, podczas spotkania 1/8 finału przeciwko Portugalii 30-latek zdobył decydującą bramkę na 1:0 sześć minut po zawitaniu na placu gry. W meczu z Belgią scenariusz był bardzo podobny, z tym że teraz potrzebował zaledwie dwóch minut. W ten sposób - w dwóch ostatnich starciach - Mikel Merino rozegrał rozegrał dosłownie kilkanaście minut, a i tak zanotował arcyważne trafienia na wagę awansu.

Okazuje się, że jest to skuteczność na miarę historycznego wyczynu. "Mikel Merino jest pierwszym zawodnikiem w historii Mistrzostw Świata FIFA, który strzelił decydującą bramkę w dwóch różnych meczach fazy pucharowej jako zawodnik z ławki" - wyliczyła platforma OptaJoe.

Każde z dotychczasowych spotkań - oprócz meczu z Urugwajem - gracz mistrzów Anglii zaczynał na ławce rezerwowych, ale jednocześnie w każdym selekcjoner dał mu szansę. I jak widać - opłaciło się. W półfinale Hiszpanie zagrają z Francją. Być może teraz Luis de la Fuente zaufa Merino na tyle, aby umieścić go w wyjściowym składzie.

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Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 6 świętuje na murawie przy chorągiewce narożnej, w tle tłum kibiców na trybunach stadionu i grupa fotoreporterów przy linii bocznej.
Mikel MerinoPAUL ELLISAFP
Mikel Merino, Dani Olmo i Nico Williams
Mikel Merino, Dani Olmo i Nico WilliamsROLF VENNENBERNDAFP
Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel Merino
Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel MerinoJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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