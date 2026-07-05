W Krakowie czekają na bohatera mundialu. Messi zrobił wyjątek. Znamy szczegóły

Licząca ledwie 530 tys. mieszkańców Republika Zielonego Przylądka to najmniejszy kraj, jaki kiedykolwiek zameldował się w fazie pucharowej mundialu. W starciu z Argentyną skazywany był na pożarcie. Tymczasem losy awansu do 1/8 finału ważyły się przez ponad 120 minut, do ostatniej sekundy dogrywki.

Mistrzowie świata na prowadzenie wychodzili dwukrotnie, ale za każdym razem spotykali się z bramkową ripostą niżej notowanego rywala. Ostatecznie wygrali 3:2. Jednym z bohaterów znów okrzyknięto golkipera afrykańskiej ekipy, Vozinhę.

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Messi zachwycony Vozinhą. Bramkarz Cabo Verde ujawnia, co usłyszał od kapitana mistrzów świata

W starciu z obrońcami tytułu 40-latek obronił 10 strzałów. Nie dał się zaskoczyć nawet wtedy, gdy nieładnie zachował się Lionel Messi. Kapitan Argentyny uderzył z rzutu wolnego na pustą bramkę, kiedy Vozinha był jeszcze oparty o słupek i ustawiał mur.

Po ostatnim gwizdku między zawodnikami doszło do wymiany zdań. Miała ona jednak bardzo sympatyczny charakter. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zdobył się na pochwały wobec rywala, choć zwykle tego nie robi. Vozinha opowiedział o tym w pomeczowym wywiadzie.

- Podszedłem do Messiego po zakończeniu gry. Nie zdążyłem się odezwać, a on objął mnie i powiedział: "Świetna robota. Jesteś niesamowitym bramkarzem. Twój naród powinien być z ciebie bardzo dumny". Usłyszeć to od kogoś takiego jak Leo znaczy dla mnie bardzo dużo - relacjonował kapitan Cabo Verde.

- Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem: "Dzięki, Leo. To ty jesteś najlepszy". Takie chwile będę wspominał przez całe życie - dodał niekwestionowany bohater mundialu.

Vozinha znakomite recenzje zebrał wcześniej po grupowych potyczkach z Hiszpanią (0:0), Urugwajem (2:2) i Arabią Saudyjską (0:0). Ale dzisiaj pozostaje zawodnikiem... bezrobotnym. Jego dwuletni kontrakt z portugalskim Chaves wygasł przed pięcioma dniami.

Weteran nie ogłasza jednak końca przygody z profesjonalnym futbolem. Na brak ofert nie będzie narzekał. Jak już wiemy - propozycję zatrudnienia może otrzymać również z Polski.

O zainteresowaniu angażem Vozinhi w Kanale Sportowym informował Sławomir Peszko, wiceprezes Wieczystej Kraków.

- Jeżeli byłaby opcja na taki transfer, mocno bym się nad tym zastanowił - oznajmił. - Podejrzewam, że Vozinha dostaje teraz wiele ofert i może w zasadzie w nich przebierać, ale skusiłbym się, by pozyskać go na rok.

Tyle wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię nie tylko fanów krakowskiego beniaminka Ekstraklasy, ale szerszej rzeszy obserwatorów Ekstraklasy. Z entuzjastycznych komentarzy zamieszczanych w sieci jednoznacznie wynika, że sprowadzenie Vozinhi do Polski byłoby wydarzeniem. Prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza trudno jednak dzisiaj oszacować.

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Vozinha PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Vozinha, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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